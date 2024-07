PositHIVe Gesichter erstmals per Online-Wahl: Jetzt bewerben!

Erstmals werden die PositHIVen Gesichter der DAH über ein Online-Verfahren sowohl gesucht, als auch gewählt. Alle HIV-Positiven, die in Deutschland leben, sind eingeladen, sich zu bewerben und abzustimmen. Für beides ist eine Registrierung erforderlich!

× Erweitern Foto: C. Knuth Positive Begegnungen 2018 in Stuttgart. Die Demo – zusammen mit den PositHIVen Gesichtern

PositHIVe Gesichter heißt das Modell zur verbindlichen Beteiligung von Menschen mit HIV an der verbandlichen Arbeit der Deutschen Aidshilfe (DAH). Es sieht vor, dass die PositHIVen Gesichter im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden Großkonferenz „Positive Begegnungen” als besonderes Verbandsorgan der DAH gewählt werden. Da in diesem Jahr zugunsten einer breiten Community-Beteiligung an der Internationalen Aids-Konferenz vom 22. bis 26. Juli 2024 in München auf die Positiven Begegnungen verzichtet wurde, hat die Mitgliederversammlung für die Wahl 2024 eine Online-Abstimmung beschlossen. Die Teilnahme an der Wahl soll so möglichst vielen Menschen mit HIV in Deutschland ermöglicht werden. Bei der Umsetzung wurden die hohen Ansprüche an Datenschutz, Sicherheit und Schutz vor Manipulation (z.B. Mehrfachregistrierung) bestmöglich erfüllt.

Die Bewerbung

× Erweitern Foto: C. Knuth Laura Halding-Hoppenheit auf der Demonstration der Positiven Begegnungen in Stuttgart 2018 – zusammen mit den PositHIVen Gesichtern

Interessierte Menschen mit HIV sind eingeladen, sich per Video oder schriftlich und mit Foto vorzustellen – auf Wunsch auch unter Pseudonym und/oder ohne Foto. Anonyme Kandidaturen sind nicht möglich. Videos und schriftliche Kandidaturen können bis zum 5. September 2024 um 12.00 Uhr per Mail an poge-kandidaturen2024@dah.aidshilfe.de eingereicht werden. Sie werden bis zum Ende der Wahl am 22. September im Bereich „Aktuelles“ auf aidshilfe.de veröffentlicht.

Die Veröffentlichung auf aidshilfe.de setzt die schriftliche Einverständniserklärung der Kandidierenden voraus (Link zur ausfüllbaren PDF).

Die Deutsche Aidshilfe bietet allen Kandidat*innen die Möglichkeit, sich online in Zoom-Meetings am 5. September von 18 bis 20 Uhr und am 6. September von 15 bis 17 Uhr vorzustellen.

Für die Bewerbung ist Folgendes zu beachten:

Bewerbung per Video:

Das Video sollte max. drei Minuten lang sein

Nennung des Namens, der auf dem digitalen Wahlzettel stehen soll (Klarname oder pseudonymisierter Name)

Angaben zu Alter; Engagement in Selbsthilfe-Zusammenhängen und Projekten; Ziele, Themen und Inhalte sowie Fähigkeiten und Leidenschaften für die Mitarbeit

Das Wahlverfahren

Zur Wahl aufgerufen sind alle Menschen mit HIV, die in Deutschland leben. Wer wählen will, muss sich von Anfang August bis spätestens 15. September 2024 schriftlich registrieren – per Post an die Deutsche Aidshilfe oder per Mail an poge-wahl2024@dah.aidshilfe.de. Dabei müssen Name und Adresse angegeben werden. Mit der Registrierung wird die Zugehörigkeit zur Positiven-Community bestätigt. Die Wahl erfolgt über ein Online-Tool, das allen Anforderungen der DSGVO entspricht.

Alle registrierten Wähler*innen erhalten einen Zugangscode zum Abstimmungstool, der per Post an die angegebene Adresse verschickt wird. Das Wahltool ist vom 09.09. bis 22.09. (24 Uhr) 2024 zugänglich. Die gewählten Kandidat*innen werden am 28.09. informiert. Anfang Oktober wird die neue Besetzung der PositHIVen Gesichter auf der Webseite der DAH mitgeteilt.

Hintergrund PositHIVe Gesichter

Die PositHIVen Gesichter wurden 2014 von der Mitgliederversammlung der Deutschen Aidshilfe (DAH) als besonderes Organ mit dem Ziel eingerichtet, die Beteiligung von Menschen mit HIV im Verband dauerhaft zu sichern und zu stärken. In den letzten Jahren hat das Gremium sein Profil immer weiter geschärft. In der nächsten Runde soll der Fokus der Gremiumsarbeit auf der Vorbereitung der Positiven Begegnungen – Konferenz zum Leben mit HIV 2026 liegen. Die Mitglieder des Gremiums werden gemeinsam mit dem Team des DAH-Fachbereichs Leben mit HIV die inhaltliche Ausrichtung, das Motto, Programm und Rahmenprogramm der Konferenz entwickeln.

Darüber hinaus haben die PositHIVen Gesichter folgende Einflussmöglichkeiten:

Sie beteiligen sich an der Ausschreibung und haben gegenüber dem Vorstand das Vorschlagsrecht für die Auswahl von Bewerber*innen z.B. für das Community Board des Deutsch-Österreichischen Aids-Kongresses (DÖAK)

Sie fördern die Kommunikation zwischen Positiven-Communitys untereinander und mit dem Verband

Sie sind Ansprechpartner*innen für Fragen zur Beteiligung im Verband

Sie unterstützen die Beteiligung von Menschen mit HIV in Gremien und Gruppen.

Die PositHIVen Gesichter haben ein Antragsrecht auf der Mitgliederversammlung und stehen im Austausch mit dem Vorstand der DAH. Sie arbeiten nach ihrem Selbstverständnis konsensorientiert, partizipativ, transparent und im Bewusstsein, Teil der Deutschen Aidshilfe zu sein.

Für die nächste Amtszeit vom Herbst 2024 bis Sommer 2026 werden Community-Vertreter*innen gesucht, die

in Selbsthilfestrukturen vernetzt sind

Lust haben, Vernetzungsarbeit in der Positiven-Community zu leisten und die Partizipationsstrukturen im Verband zu befördern

strategisch-inhaltlich arbeiten können

Interesse an der inhaltlichen Vorbereitung der Positiven Begegnungen mitbringen

Zeit für die Mitarbeit im Gremium haben (Online- und Präsenztreffen, Konferenzvorbereitung, Mitarbeit in Projekten und Arbeitskreisen, Vernetzung untereinander und mit den existierenden Community-Strukturen).

Für Menschen mit Migrationsgeschichte, Frauen und Drogengebraucher*innen ist jeweils ein fester Platz im Gremium gesichert.