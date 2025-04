Potsdam: Wenn das „falsche” Timing die Identität widerlegt

In Potsdam wurde ein Mensch südafrikanischer Herkunft wegen Totschlags an einem Wachmann zu fast 13 Jahren Haft verurteilt. Der Fall selbst ist eine Tragödie. Für die gesellschaftliche Debatte brisant wird er, weil die verurteilte Person sich als trans* Frau bezeichnete. Das Gericht folgte dieser Selbstidentifikation jedoch nicht und sprach sie zuletzt als Mann an. Grundlage war ein psychiatrisches Gutachten, das die weibliche Identität in Zweifel zog.

Neben widersprüchlichem Verhalten in der U-Haft (wo die Person nach anfänglicher Unterbringung in einer Frauen-JVA und übergriffigem Verhalten in ein Männergefängnis verlegt wurde), führte der Gutachter ein besonders bemerkenswertes Argument an: Es sei unüblich, dass die trans Identität nicht schon in Kindheit oder Jugend, sondern erst während des Asylverfahrens zum Ausdruck gebracht wurde. Dies deute eher auf einen Wunsch nach Aufmerksamkeit hin.

Was denn nun: Kinder und Jugendliche schützen oder unterstützen?

Die klinische Beobachtung, dass sich eine trans Identität bei vielen Betroffenen tatsächlich bereits früh, oft in Kindheit oder Jugend, abzeichnet trifft zu – auch wenn das Bewusstwerden, Akzeptieren oder gar das Coming-out erst viel später erfolgen kann. Erinnern wir uns an die hitzigen Debatten um das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG)? Da wurde von konservativer und rechter Seite unablässig die Gefahr beschworen, dass junge Menschen sich vorschnell und leichtfertig für eine Transition entscheiden könnten. Der Schutz von Minderjährigen vor angeblich irreversiblen Schritten war das zentrale Scheinargument gegen die Selbstbestimmung. Sogar im neuen Koalitionsvertrag soll genau dieser Punkt noch einmal „evaluiert” werden ... (m* berichtete)

Und nun? Nun wird im Potsdamer Fall die späte Entwicklung bzw. Äußerung der Identität als Beleg gegen deren Authentizität herangezogen. Es ist eine klassische Falle, ein „Catch-22” für trans Personen: Kommt das Coming-out früh, ist es angeblich unverantwortlich und muss verhindert werden. Kommt es spät, ist es unglaubwürdig und vorgeschoben. Man dreht es sich, wie man es braucht – Hauptsache, die trans* Identität wird in Zweifel gezogen und passt nicht ins vorgefertigte Raster.

Es ist und bleibt kompliziert – Schubladendenken hilft nicht weiter

Dass Lebenswege und Coming-out-Prozesse individuell und komplex sind, oft von äußeren Umständen, Ängsten oder fehlender Akzeptanz geprägt werden und manchmal erst im Erwachsenenalter Raum für die eigene Identität gefunden wird – gerade wenn vielleicht im Herkunftsland oder der Familie Druck herrschte – spielt in dieser rigiden Logik keine Rolle. Es scheint, als gäbe es nur ein ganz enges Fenster für ein „anerkanntes” Coming-out, und wer das verpasst, hat Pech gehabt oder lügt. Dieser Fall wird dennoch – oder gerade wegen dieser widersprüchlichen Argumentation – von transfeindlichen Kreisen ausgeschlachtet werden, um Misstrauen zu säen und die Legitimität von trans* Identitäten generell zu untergraben. Und dabei wird es völlig egal sein, ob das Gutachten nun recht hat – was anzunehmen ist, oder eben nicht. *Quellen: AFP, Spiegel, Zeitonline