Pride Live – das Programm: Queerste Unterhaltung

Am Sonntag ab 11 Uhr ist es soweit: Die zweite Ausgabe des Streaming-Events #PrideLive wird exklusiv auf männer* und Facebook ausgestrahlt. Heute verraten wir euch den Sendeplan und stellen einige Künstler*innen aus dem Marathonprogramm vor.

ELI in Concert

Hier singt jemand, weil er singen muss. Weil er nicht anders kann. Genau diese Dringlichkeit bescherte dem in Köln geborenen und mittlerweile in Berlin lebenden Musiker 2018 mit seiner ersten Single „Change Your Mind“ einen Hit, Platz 14 war drin. Jetzt hat er etwas Neues am Start, die „Our Beautiful Mess“-EP und das gibt es sicher auch am Sonntag auf den Schirm!

Christopher in Concert

Es dürfte schwerfallen, Christopher Lund Nissen, der sich als Sänger einfach Christopher nennt, nicht zu mögen. Souverän eröffnet er beim Video-Interview das Gespräch, während er sein Auto einparkt. Der Däne war während unseres Interviews vor Kurzem wegen seines Umzugs ziemlich im Stress … Das wird er am 16. Mai anders machen müssen!

L_Tashina in Concert

„Wir sind so viel mehr als nur einfarbig - steh auf. Stolz sein. Du bist nicht allein." L_TASHINA ist eine Frau auf einer Mission. In ihrem neuen Song „I Is My Name“ betritt die Berliner Sängerin und Schauspielerin die Bühne, um ihre universelle Botschaft von Liebe, Respekt und Vielfalt zu verbreiten.

Patric Scott in Concert

Multitalent: So nennen sich viele. Nur auf wenige trifft die Bezeichnung so zu, wie auf Patric Scott. Als Sänger, Musiker, Songwriter, Schauspieler und Produzent ist er in vielen musikalischen Welten daheim. Also auch bei Pride Live! Worauf er musikalisch so steht, verriet er uns einst HIER.

Marcella Rockefeller in Concert

Seit über zehn Jahren ist Marcella in der Szene und auch in den Medien eine feste Größe. Was sie so besonders macht, ist, dass sie eine Sängerin ist. Wir sprachen mit La Rockefeller im Interview über ihr erstes Album, Céline Dion, Rosenstolz und Drag für die aktuellen Printmagazine der blu Mediengruppe. Am Sonntag bekommst du sie dann auf die Ohren, die Hits.

Pride Live wird am 16. Mai ab 11 Uhr exklusiv auf Facebook ausgestrahlt. Der Stream läuft parallel auf den Fanseiten von männer*, blu, hinnerk, rik, gab, Leo, mate, spartacus und ebab. Wer es auf keinen Fall verpassen will, meldet sich am besten jetzt hier zur Facebook-Veranstaltung an: Pride Live 2021