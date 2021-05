Pride-Live Polit-Talk mit Nasser El-Ahmad und Jurassica Parka

Im Pride-Live Polit-Talk haben wir mit Nasser El-Ahmad und Jurassica Parka über die Situation der queeren Community während der Pandemie in Berlin gesprochen und was sich dringend ändern muss.

Nasser El-Ahmad ist einer der bekanntesten schwulen Aktivisten der Berliner Gay-Community und ist nach seinem Outing einen schweren und gleichzeitig starken Weg im Kampf für die Gleichberechtigung der queeren Menschen in Berlin gegangen.

Die Dragqueen und Polit-Aktivistin Jurassica Parka berichtet von ihrem Umgang mit Diskriminierung und warum sie vermeidet in Berlin U-Bahn zu fahren. Im Polit-Talk erfahrt ihr außerdem was der Wegfall von Schutzräumen besonders für Trans-Menschen bedeutet und was sie glaubt wie es mit der queeren Community nach Corona weitergeht.