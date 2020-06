PRIDE: „Message Masking“ für Sichtbarkeit

× Erweitern Foto: jungfeld.com Klasse: die von-Jungfeld-CSD-Statement-Masken

Die große Mehrheit der Paraden zum CSD wurde 2020 abgesagt, die Demos werden aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen oder digital stattfinden. Auf wichtige queere Sichtbarkeit muss und darf man aber nicht verzichten. Und mit diesen Masken aus 100 % Baumwolle tut man mehrfach Gutes.

Foto: jungfeld.com Die Maske als sichtbares Zeichen einer verantwortungsbewussten Gesellschaft und zugleich als modisches Statement wird zum Kommunikationsmittel

Das Mannheimer Premium-Modelabel von Jungfeld hilft der Szene durch „Message Masking“, Präsenz zu zeigen: „Ging es in Stufe 1 darum, die zu Beginn der Coronakrise so dringend benötigten Mund-Nasen-Masken möglichst schnell auf den Markt zu bringen, erlaubte man sich in Stufe 2, mit farbenfrohen Fashion-Masken auch wieder an Mode und Kreativität zu denken“, wird via E-Mail verraten.

Foto: jungfeld.com

„In Step 3 wollen wir nun das Maskentragen mit einer Botschaft verbinden“, erklärt von-Jungfeld-Geschäftsführer Lucas Pulkert. „Jeder, der eine der anlässlich der gerade begonnenen ‚Christopher Street Day‘-Saison kreierten schwarzen Masken mit dem Regenbogensymbol trägt, verbreitet die Botschaft von Vielfältigkeit und Toleranz. Damit können wir dem so wichtigen Thema jene Visibilität verschaffen, die ihm durch die vielfach abgesagten, verschobenen oder digitalisierten Pride Parades in diesem Jahr sonst versagt bliebe.“

„Es stehen fünf unterschiedliche Modelle zur Auswahl“, erklärt von Jungfeld-Mitgründerin und Geschäftsführerin Maria Pentschev. „LOVE IS LOVE, LOVE NATION, LOVE CREW, LOVE PLANET sowie unser persönliches Statement ‚von Jungfeld zeigt Flagge‘ mit dem Logo in der Regenbogenfahne als Zeichen unseres Engagements. Es ist uns wichtig, Kreativität und gesellschaftliche Verantwortung zu verbinden, ohne den Spaß zu kurz kommen zu lassen.“

Gut zu wissen: Für jede bestellte Maske wird eine Soli-Maske für einen Bedürftigen gespendet! jungfeld.com