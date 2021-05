Pride Month Berlin: Solidarität leben!

Solidarisch haben sich die wichtigen Akteur*innen der queeraktivistischen Szene Berlins zusammengetan, um vom 26. Juni bis 24. Juli den ersten Pride Month der Hauptstadt zu veranstalten. Das Motto der Abschlussdemonstration, dem 43. CSD, lautet:

Motto: „SAVE OUR COMMUNITY - SAVE YOUR PRIDE“

Anders, als vereinzelte Stimmen in den sozialen Netzwerken und einem lokalen Stadtmagazin kommentieren, läuft es ausnahmsweise mal recht geräuschlos in der Szene der selbsternannten Regenbogenhauptstadt Berlin. Nachdem in der letzten Woche das Motto für den 43. CSD über Internetabstimmung, CSD Forum und CSD Vorstand auf „SAVE OUR COMMUNITY - SAVE YOUR PRIDE“ festgelegt wurde, wurde heute die Idee eines Pride-Monats – in Anlehnung an das historische Datum der Stonewall-Aufstände in New York in 1969 beginnend Ende Juni, offiziell bekannt gegeben. Der Berliner CSD e.V. und das Bündnis CSD Berlin Pride wollen mit ihren Demonstrationen den Rahmen bilden und laden weitere Projekte, Aktionen und Aktivist:innen ein, als Teil des Berliner Pride Month mitzuwirken.

2. CSD Berlin Pride am 26. Juni

Grafik: CSD Berlin Pride

Auftakt bildet die Stern-Demo des CSD Berlin Pride am Samstag, 26. Juni 2021 (wir berichteten). Mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten verlaufen die drei Einzeldemos „East PRIDE Berlin“ aus Prenzlauer Berg, „QTIBIPOC United“ aus Kreuzberg und „Queerschutz Now!“ aus Neukölln in Richtung Alexanderplatz. Damit der CSD Berlin Pride für alle Menschen zugänglich gemacht werden kann, wird die Stern-Demo am Samstag, 26. Juni, direkt von den einzelnen Strecken auf der Plattform csdberlinpride.de übertragen. Damit startet parallel zur Stern-Demo ein viertägiger Livestream, der von der Community für die Community ausgestaltet wird. Unter anderem wird der Vorstand des Berliner CSD e.V. Gast des Panels „Rassismus in unseren Institutionen - eine kritische Selbstreflexion der Geschichte des Berliner CSD“ sein.

„Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und Verständnis - das ist es, was die Menschen unserer Community dringend brauchen. Mit der Kooperation möchten wir die Diversität der Community feiern und ihr zu noch mehr Sichtbarkeit verhelfen.“ CSD Berlin Pride

×

43. CSD Berlin am 24. Juli

Grafik: Berliner CSD e.V.

Der Berliner CSD e.V. startet seine bekannte CSD-Demostrecke am Samstag, 24. Juli 2021 aus Schöneberg durch die Hauptstadt (wir berichteten). Die Forderungen für den 43. CSD werden aktuell basisdemokratisch im Rahmen des CSD-Forums erarbeitet, zu dem sich Interessierte jederzeit unter info@csd-berlin.de anmelden können. Das Team in einer Pressemitteilung:

„Wir freuen uns, dass wir mit der Kooperation einen weiteren Schritt zur Verknüpfung und Einbindung aller Meinungsbilder machen. Es ist uns als Vorstand ein Anliegen viele unter einem Dach zu vereinen.” Berliner CSD e.V.

× #Berlins Ur-CSD wird als #Fußmarsch am Samstag, den #24.07.2021 stattfinden. Der Zeitpunkt ist 12:00 Uhr. Der Treffpunkt ist direkt am geschichtsträchtigen U-Bahnhof Nollendorfplatz. #csdberlin pic.twitter.com/W2aVDYc059 — CSD Berlin (@CSD_Berlin) April 30, 2021

Die beiden Presseverantwortlichen der Organisationen appellieren an den Gemeinsinn und schließen ihre Mitteilung mit einem Aufruf:

„Es geht um die Sache. CSD ist immer das, was wir daraus machen.“