PrideLive • Procter & Gamble meets Prout at Work

Seit einigen Jahren schon setzt sich die Prout at Work Foundation für mehr Sichtbarkeit queerer Menschen am Arbeitsplatz und deren Schutz ein. Prout at Work ist die führende Denkfabrik in Deutschland zu LGBTIQ-Themen im Arbeitsumfeld und bemüht sich in Kooperation mit den Diversity Netzwerken zahlreicher Firmen um Chancengleichheit von Menschen jeglicher sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität.

Seit 2018 vergibt die Stiftung einen Preis an besonders engagierte und einflussreiche Unternehmensnetzwerk, die sich für die LGBTQ+-Gemeinschaft einsetzen. Im letzten Jahr waren dies Metro, Beiersdorf und Procter & Gamble. Bei Procter & Gamble sind Chancengleichheit, Vielfalt und Inklusion zentrale Elemente der Unternehmenskultur. Procter & Gamble hat es sich zur Aufgabe gemacht, gleiche und inklusive Arbeitsplätze für alle Mitarbeitenden zu schaffen. Dies schließt ganz ausdrücklich auch die Gruppe der LGBTQ+-Gemeinschaft ein.

Die Unternehmenspolitik von Procter & Gamble wendet sich sehr klar und eindeutig gegen Diskriminierungen aufgrund sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität.

GABLE-Netzwerk bildet Allies aus

2014 startete Procter & Gamble in Deutschland das Netzwerk GABLE für LGBTQ+-Mitarbeitende und ihre Unterstützer. Ziel des Netzwerks ist es, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der LGBTQ+-Menschen sich vollständig und ohne Einschränkungen in ihre Arbeit einbringen können. Ein wesentlicher Faktor, um dieses Ziel zu erreichen, sind Unterstützer – sogenannte „Allies“. Sie sind ausgebildet, Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen und einzugreifen, wenn sie in der Sprache oder dem Verhalten anderer eine Diskriminierung gegen LGBTQ+-Menschen erkennen. Die Unterstützer erhalten außerdem Materialien – zum Beispiel Sticker – mit denen sie ihre Hilfe für die LGBTQ+-Gemeinschaft visuell deutlich machen können.

Jedes Jahr im März feiert Procter & Gamble seine Equality&Inclusion Woche – in dem Jahr wurde daraus ein ganzer Monat unter dem Motto #WeAreUniqueAndUnited.

Mitarbeitende aus verschiedenen Netzwerken haben Workshops, Vorträge und Mitmach-Aktionen organisiert mit dem Ziel, das Bewusstsein für Vielfalt zu fördern, für dieses Thema weiter zu sensibilisieren und Bias zu reduzieren.

GABLE nutzt diese Woche, um Informationen zu seinen Zielen im Unternehmen vorzustellen und um neue Mitglieder zu finden und als Allies auszubilden. GABLE ist seit seinem Start 2014 schnell gewachsen. Inzwischen ist das Netzwerk an 10 Standorten in der DACH-Region, darunter 8 in Deutschland, aktiv, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gegenden. Im letzten Jahr war das GABLE-Netzwerk von P & G einer der Prout At Work-Award-Gewinner in der Kategorie GLOBAL LEADER NETWORK. Diese Würdigung bezog sich auf diverse Aktivitäten, wie der die Produktion einer Film-Trilogie zur Unternehmensgeschichte im Hinblick auf LGBTQ+ -Inklusion. Die Filme, die in Zusammenarbeit mit CNN entstanden sind, erhielten internationale Auszeichnungen.

PRIDE Champion für offene und inklusive Unternehmenskultur

Zusätzlich unterstützt das Netzwerk Procter & Gamble dabei, sich auch extern und weltweit gegen die Diskriminierung der LGBT*IQ Community einzusetzen, beispielsweise durch die Organisation der Hilfsaktion „Can’t Cancel My Pride“ mit iHeartRadio während der Corona-Pandemie zur Unterstützung betroffener LGBTQ+-Gemeinschaften oder verschiedenen LGBTQ-zentrischen Marketing-Kampagnen.

Vor wenigen Wochen hatte P & G ein weiterer Grund zum Feiern: Das Unternehmen wurde mit dem PRIDE Champion Arbeitgebersiegel in Silber ausgezeichnet. Dieses wird von der UHLALA Group vergeben und steht für eine offene, inklusive und wertschätzende Unternehmens- oder Organisationskultur. Das Siegel ist nicht käuflich und kann nur durch Nachweise und eine Prüfung in Form des PRIDE Audits erhalten werden.

Mit Vertretern von Metro Pride sprachen wir außerdem live über die Arbeit ihres Unternehmennetzwerkes.