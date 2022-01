Diversity • Viermal ausgezeichnet!

Trotz Pandemie verlieh die PROUT AT WORK – Foundation zum vierten Mal in Folge die „LGBT*IQ Awards“ an Unternehmensnetzwerke, die sich für die Chancengleichheit und Rechte aller queeren Menschen am Arbeitsplatzbesonders eingesetzt haben. Wir stellen die vier Awards vor und lassen ihre Preissträger*innen zu Wort kommen.

BIG IMPACT INITIATIVE – Award ist das Netzwerk der Bundeswehr „QueerBw“. Der im Jahre 1994 gestrichene §175 gab den Weg zur Entkriminalisierung aller Homosexuellen frei, jedoch benutzte die Bundeswehr in den Folgejahren die Homosexualität seiner Soldaten als Degradierungs-, Kündigungs- und Benachteiligungsgrund (männer* berichtete). 2021 wurde auch durch dieses anhaltenden Engagement der Gesetzesentwurf für das „SoldRehaHomG“ endlich Realität (männer* berichtete), das den Opfern Rehabilitation und Entschädigung verschafft.

Der RISING STAR – AWARD wird 2021 an das junge Netzwerk „LGBT*IQ & Friends @ RWE“ verliehen. Hier wurde eine besondere Trans* Guideline vorangetrieben, welche Mitarbeiter*innen in Transition begleitet und zur Seite steht. Auch Kolleg*innen unabhängig von Position und Beschäftigung innerhalb des Unternehmens werden dadurch mit Aufklärung und Beratung versorgt.

Den GLOBAL LEADER NETWORK – Award gewinnt 2021 das Netzwerk „Encompass Pride“ von ABB, das sich besonders im Pride Month diesen Jahres global für die Community stark gemacht hat. „Encompass Pride“ setzt auf Sensibilisierungstraining mithilfe eines Ally Guides und Unconcious Bias Training innerhalb des Unternehmens. Auf jedes Land individuell zugeschnittene Ansätze werden mit den globalen Zielen des Netzwerks vereint, so wurden dieses Jahr mit rund 25 Veranstaltungen weltweit Tausende erreicht.

„The award is a strong recognition for all the work done in boosting inclusion and equality at ABB for LGBTQ+ people.

We mobilized around 800 people globally in less than a year and our ERG are the backbone of our inclusion strategy, able to educate, engage and empower the organization to grow and develop.“

„Encompass Pride“ / ABB