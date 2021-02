From Austria With Love: Queer Rainbow Family

Foto: Anna Shvets, pexels.com, gemeinfrei Regenbogenfamilie

Eine 28-jährige Österreicherin aus Tirol gründete im Juni 2019 die Facebook-Gruppe „Queer Rainbow Family“, inzwischen ist es ein Erfolgsprojekt mit 6.300 Mitgliedern, einer monatlichen Interaktionszahl von ca. 100.000 Reaktionen, 65.000 Kommentaren und 1.800 Beiträgen. Hut ab!

Foto: www.queer-rainbow-family.lgbt Bettina Scherwitzl

Was macht das Projekt denn so besonders? „Wir sind eine Facebook-Gruppe, die sich von anderen in vielen Dingen unterscheidet, beispielsweise veranstalten wir (wenn nicht gerade Corona ist) monatliche Gruppentreffen, die in ganz Deutschland und Österreich verteilt sind, bisher hatten wir ca. 11 Gruppentreffen mit bis zu 50 Teilnehmern. Des Weiteren unterscheidet sich unsere Gruppe mit eigenem Merchandising, welches ich vor ein paar Monaten ins Leben gerufen habe. Viele unserer Mitglieder sind einsam und haben Angst, sich der Außenwelt so zu zeigen, wie sie sind“, so Bettina Scherwitzl via E-Mail.

„Unsere Gruppe hat ihnen so viel Rückhalt und Sicherheit gegeben, dass sie sich tatsächlich so zu leben trauen, wie sie es schon immer wollten, und als Unterstützung trugen sie unsere Mütze mit Logo oder Schlüsselanhänger, Armbänder ... Viele junge Mitglieder haben in der Schule unsere Kugelschreiber dabei. Andere tragen unser Shirt und wiederum andere trinken aus unserer Tasse, wenn sie sich zu Hause einsam fühlen. Andere finden ihre große Liebe! Beim Schreiben dieser Zeilen habe ich Gänsehaut, weil es einfach so unfassbar berührend ist, was man im Leben mit einer tollen Community erreichen kann“, fährt sie fort. „Unser bisheriges Merch ist derzeit ausverkauft, die Erlöse spendete ich an Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, Regenbogen Kinderhospiz oder 4 Pfoten. Die Zeit für Produktion, Versand usw. habe ich natürlich ehrenamtlich investiert.“ Klasse, sollte man unterstützen!

www.queer-rainbow-family.lgbt, www.facebook.com/QueerRainbowFamily