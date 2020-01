ZDF: Queeres Paar gesucht

× Erweitern Foto: M. Rädel Ehe Liebe

Per E-Mail meldete sich heute Rolfe bei uns. Der Modelmacher sucht zusammen mit seinen Geschäftspartnern Hubert und Julien mit seiner Castingagentur ein queeres und vor allem heiratswilliges Paar.

„Gestern haben wir die Hauptrolle für eine spanische Filmproduktion mit einem hervorragenden deutschen Schauspieler besetzt. Und schon heute dürfen wir Julia, einer befreundeten Producerin, beim ihrem interessanten Casting für die ZDF-Doku-Reihe 37 Grad helfen“, so Rolfe. „Denn zusammen suchen wir ein queeres Paar, das noch dieses Jahr, also 2020, heiraten möchte.“ Das klingt gut, das unterstützen wir sehr gerne, denn queere Sichtbarkeit ist immer gut!

Rolfes Aufruf:

„Eure Teilnahme an der Dokumentation wird mit einer angemessenen Aufwandsentschädigung vergütet! Eventuelle Reisekosten, Verpflegung, Unterkunft etc. werden natürlich von der Produktion übernommen. Die Regisseurin würde gerne den Tag eurer Hochzeit miterleben und auch mal mit der Kamera dabei sein und sehen wie Ihr euren ganz besonderen Hochzeitstag plant. Insgesamt würde Sie also an 3 – 5 Tagen mit euch drehen wollen und den Prozess dokumentieren. Neben eurer Hochzeit werden sich noch 2 weitere (heterosexuelle) Paare das Ja-Wort geben. Die anschließende Doku-Reihe wird dann voraussichtlich im Sommer 2021 im ZDF gesendet. Bei Interesse schickt uns gerne so schnell wie möglich Eure unverbindlichen Bewerbungen, aktuelle Fotos, Vorname, Nachname, Alter, ein paar Zeilen über euch und euren direkten Kontakt.“

Die Regisseurin lädt euch dann zu einem kleinen Gespräch ein, wo ihr mit ihr über das Vorhaben sprechen könnt. Die Bewerbungen könnt ihr uns ganz einfach per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse schicken: hello@castingcompany.com