Queerfeindlichkeit erschüttert Kölner Schulen

In den Schulen von Köln eskaliert die Ablehnung und der Hass gegenüber LGBTIQ*-Personen in besorgniserregendem Maße. Das Projekt „WiR* – Wissen ist Respekt“ versucht, Schüler*innen in Workshops die Vielfalt der Lebensweisen näherzubringen. Doch die Erfahrungen der ehrenamtlichen Mitarbeitetenden zeigen eine zunehmend problematische Entwicklung.

Dominik Weiss, Projektleiter von „WiR*“, berichtet von einer bedenklichen Veränderung in den Workshops. Während einige Schüler*innen offen und zugänglich sind, nehmen diejenigen, die dem Thema ablehnend gegenüberstehen, deutlich zu. Einige äußern sich lautstark und stören die Workshops bewusst. Die Rückmeldungen der Schüler*innen enthalten erschreckende Sätze wie: „In euren Workshops werden Lügen erzählt!“, „Es gibt nur Mann und Frau!“, „Ich hasse Schwule“ oder „Wenn meine Schwester lesbisch wäre, würde ich sie schlagen und von zu Hause rausschmeißen.“

In einigen Extremfällen nahmen bis zu zwei Drittel einer Klasse nicht an den Workshops teil. In wenigen Fällen mussten die Workshops sogar aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen von den Schulen abgesagt werden. Beleidigungen gegenüber den ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen sind keine Einzelfälle mehr. Es ist dringend erforderlich, das Thema auf die politische Agenda zu setzen und pädagogisches Standing sowie Qualifizierung zu fördern, um die Workshops unter diesen Bedingungen durchführen zu können.