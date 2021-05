Diversity: Axel Springer queerseite_ im Pride Live Interview

Wir trafen Nele, Simon, Philipp und Daniel vom Diversity Netzwerk queerseite_ im Axel-Springer-Neubau in Berlin und fragten nach den Zielen des Netzwerkes und für wen die Safe Zones der Gruppe gedacht sind.

Axel Springer queerseite_ steht besteht seit 2014 für rasanten Kulturwandel in der Axel Springer SE. Im Interview mit Pride Live berichteten Nele Fritsche von Diversity & Inclusion und Simon Durchholz, Philipp Kaste und Daniel Schulmann von queerseite_ was sie für mehr Akzeptanz und mehr Vielfalt am Arbeitsplatz tun und was die unbedingte Akzeptanz von LGBTI im Arbeitsleben und in der Gesellschaft für sie bedeuten.

Außerdem haben wir Antworten auf die Fragen im Umgang mit Hasskommentaren in ihren Konzern-Medien bekommen und wie es ist Mitarbeiter*innen weltweit bei Aufbau von Diversity-Netzwerken zu unterstützen.

Alle Antworten seht ihr hier im Interview:

