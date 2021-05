Rainbow Lions der ING Deutschland bei Pride Live

Wir haben Alexander Piur, Mitglied des Diversity-Netzwerkes der ING „RainbowLions“, im Rahmen des Pride Live Streams zum Interview in Frankfurt getroffen.

Unmittelbar neben der Deutschland Zentrale der ING Bank erzählte er, wie die Diversity Arbeit unter Lockdown-Bedingungen übers Internet weiterlief und was die Ziele des Netzwerks für die Zukunft sind. Bereits im Dezember 2020 hatte uns Alexander Piur zusammen mit ING-Deutschland Chef Nick Jue im blu Interview erzählt, warum es wichtig ist, das es Unterstützung von „ganz oben" gibt und wie das Netzwerk arbeitet. Alle Infos dazu seht ihr im Video.

Die Vision des Netzwerkes lautet:

„A culture where people have no labels. – Eine Kultur mit Menschen ohne Etiketten."