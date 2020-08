„Toxisches Arbeitsumfeld“: Untersuchung gegen „The Ellen DeGeneres Show“ eingeleitet

Rassismus, Angst, Einschüchterung und sogar sexuelle Belästigung: In den letzten Monaten erhoben immer mehr aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der beliebten US-amerikanischen Talkshow schwere Vorwürfe gegen die ausführenden Produzenten, aber auch gegen Ellen DeGeneres selbst. Weil das Set „von Angst dominiert“ sein soll, leitete WarnerMedia nun eine Untersuchung ein. Steht die Show vor dem Aus?

Laut Variety seien die Mitarbeiter der „The Ellen DeGeneres Show“ letzte Woche via Memo von den Führungskräften von Warner Bros. und der verantwortlichen Produktionsfirma Telepictures darüber informiert worden, dass eine interne Untersuchung stattfinden werde. WarnerMedia habe eine Drittfirma dafür beauftragt, die aktuelle und ehemalige Mitarbeiter über ihre Erfahrungen an dem Set befragen soll, von dem einige behaupten, dass es von Rassismus, Angst und Einschüchterung geprägt ist.

Angestellte prangern toxisches Arbeitsumfeld an

Mitte Juli veröffentlichte BuzzFeed einen Bericht, in dem ein sich ein vernichtendes Bild vom Arbeitsumfeld der Talkshow formte. Darin hieß es unter anderem, dass einer der Hauptautoren meinte, er kenne nur die Namen der weißen Mitarbeiter – oder dass zwei Produzenten scherzten, sie würden zwei schwarze Angestellte ständig verwechseln, weil diese die gleiche Frisur hätten.

Doch nicht nur Rassismus, auch Sexismus sollen an der Tagesordnung sein. Drei Ellen-Produzenten wurden beschuldigt, Nachwuchskräfte unsittlich berührt und Mitarbeiter nach Sex gefragt zu haben. Die Atmosphäre soll von Einschüchterung geprägt und rangniedrigere Mitarbeiter angewiesen worden sein, Ellen DeGeneres nicht anzusprechen, wenn sie sie im Büro sähen.

Viele Mitarbeiter beschwerten sich im April, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie ohne Ankündigung entlassen worden waren – weil für die Produktion der Sendung auf dem privaten Anwesen von DeGeneres eine externe Technikfirma angeheuert wurde. Kurz darauf brachte die Talkmasterin viele Zuschauer gegen sich auf, als sie in ihrer Sendung scherzte, sie fühle sich wegen des Corona-Lockdowns wie in einem Gefängnis – in ihrer mehrere Millionen Dollar teuren Villa.

Wie „sonnig“ ist DeGeneres wirklich?

Die ehemaligen Mitarbeiter machten leitende Manager und Produzenten für die toxische Stimmung am Set verantwortlich – wiesen aber auch darauf hin, dass Ellen mehr Verantwortung übernehmen müsse, da ihr Name auf dem Format stünde.

Doch zugleich werden auch Stimmen lauter, die DeGeneres mehr als nur Naivität und Unwissenheit vorwerfen. Bereits seit Monaten kocht die Gerüchteküche um die beliebte US-amerikanische Talkmasterin und Entertainerin. Unter anderem wurde behauptet, die 62-Jährige habe Angestellte gefeuert, weil sie an Familienbeerdigungen teilnahmen oder sich krankschreiben ließen. Ein ehemaliger Angestellter bezeichnete sie gar als die „gemeinste Person der Welt“.

Diese Woche schickte Ellen DeGeneres ihren Angestellten eine Entschuldigungsmail. Darin fand die Entertainerin laut US Weekly folgende Worte:

„Am ersten Tag unserer Show sagte ich bei unserem ersten Treffen allen, dass die Ellen DeGeneres Show ein Ort des Glücks sein würde - niemand würde jemals seine Stimme erheben, und jeder würde mit Respekt behandelt werden. Offensichtlich hat sich etwas geändert, und ich bin enttäuscht zu erfahren, dass dies nicht der Fall war. Und das tut mir leid. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es das Gegenteil von dem ist, was ich glaube und was ich mir für unsere Sendung erhofft habe.“

Plant Ellen schon die Einstellung der Show?

Nicht alle Angestellten nahmen die Entschuldigung an. Laut der Boulevardzeitung Daily Mail, die mit Insidern gesprochen haben will, habe eine Mitarbeiterin der Show nach der Entschuldigung gesagt:

„Glauben Sie nicht eine Minute lang, dass das, was sie in dieser Entschuldigung gesagt hat, irgendetwas bedeutet. Sie hat diese toxische Kultur geschaffen und dann ermöglicht, dass sie so lange besteht. Wäre jemand zu ihr oder diesen drei abscheulichen [ausführenden Produzenten] gekommen, um sich zu beschweren, wäre er gefeuert worden.“

Und ein anderer warf der Talkmasterin vor, sie sei eine Heuchlerin:

„Das Verhalten ihrer Show-Manager war entsetzlich, aber [Ellen] ist nicht besser. Tatsächlich ist sie die Schlimmste. Es ist empörend, dass sie versucht, so zu tun, als sei das alles ein Schock für sie. Der Fisch verfault vom Kopf aus, und Ellen ist der Kopf.“

Gerüchten zufolge soll Ellen DeGeneres bereits mit dem Gedanken spielen, die Reißleine zu ziehen und die Show zu beenden – um ihre eigene Marke zu retten.