🌈 Römisch-katholische Kirche in Münster zeigt Flagge

Am Kirchturm der römisch-katholischen Heilig-Geist-Kirche in MĂŒnster weht aktuell eine Regenbogenfahne. Ein Irrtum? Nein! Ganz im Gegenteil: „Unsere Gemeinde unterstĂŒtzt die Pride Week“, erklĂ€rt die zustĂ€ndige St.-Josephs-Pfarrei.

Am 29. August wird in MĂŒnster der Christopher Street Day als Menschenkette um die Promenade gefeiert – und weil die Pfarrei St. Joseph MĂŒnster SĂŒd die Heimatgemeinde der Queergemeinde MĂŒnster ist, weht wĂ€hrend der gesamten „Prideweek“ eine 8 Meter lange Regenbogenfahne am Kirchturm der Heilig-Geist-Kirche. Auf Initiative der Queergemeinde MĂŒnster wurde die Fahne Dienstagabend installiert.

Pastor Hubertus Krampe unterstĂŒtzt die queere Sichtbarkeit. Die Heilig-Geist-Gemeinde war schon beim Katholikentag 2018 in MĂŒnster Gastgeberin des Regenbogen-Zentrums mit Angeboten fĂŒr die queeren GĂ€ste des Katholikentags. Ihm und seiner Gemeinde sei es wichtig, dass die queere Community aus MĂŒnster und Umgebung sich auch in der Kirche zu Hause fĂŒhlen kann, sagte er in einem Interview mit Kirche+Leben.

Am Tag des CSD hÀlt Pastor Krampe um 18 Uhr auf dem Kirchplatz der Geistkirche auch einen Gottesdienst ab.

„Und doch wĂŒnschte ich mir eine so offene Kirche, dass solche Gottesdienste fĂŒr bestimmte Gruppen in unserer Gemeinschaft nicht mehr nötig wĂ€ren“, erklĂ€rt er im Interview.

Der Regenbogen sei ein dreifaches Zeichen, erklĂ€rt Hubertus Krampe. Da Gott den Regenbogen als Symbol seines Bundes mit dem Menschen erschaffen habe, sei er zum einen das Zeichen der unverbrĂŒchlichen Bundestreue Gottes, zum anderen ist der Regenbogen seit den 1970er-Jahren als Symbol der LGBTIQ*-Community auch ein Zeichen fĂŒr bunte Vielfalt und Toleranz. Und zum dritten, so Krampe, ist der Regenbogen an einem Kirchturm – dem menschengemachten Fingerzeig Gottes – ein Zeichen „dafĂŒr, dass auch die katholische Kirche Flagge zeigt“.