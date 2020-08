Fotostrecke • Das war der Hamburg Pride 2020

× Erweitern Foto: Roman Holst / instagram.com/roman_holst

Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) / 1. Vorsitzender Hamburg Pride e.V. Stefan Mielchen

Mehr als 2000 Menschen haben am Samstag bei einer Fahrraddemo zum 40. Jahrestag des Christopher Street Days (CSD) in Hamburg in die Pedale getreten. Im ersten Block des aus Infektionsschutzgründen aufgeteilten Teilnehmerfeldes starteten auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Vom Jungfernstieg ging es auf einer etwa acht Kilometer lange Strecke durch St. Pauli und Altona.

Hamburg Pride 2020, Rede von Stefan Mielchen (1. Vorsitzender Hamburg Pride e.V.)

Hamburg Pride 2020 – Farid Müller

Hamburg Pride 2020 – Simon Kuchinke

