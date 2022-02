Petition für queere Flüchtende aus der Ukraine

Nach Berichten des US-Auslandsnachrichtendienstes sind Queers besonders gefährdet, Opfer gezielter Angriffe zu werden oder aufgrund von Homo- und Transphobie vom Zivilschutz ausgenommen zu werden.

×

Am 20. Februar warnte die USA davor, dass Russland eine „Tötungsliste“ von Ukrainer*innen hat – die Liste enthält Berichten zufolge Namen von Journalist*innen, LGBTIQ*-Personen, Politiker*innen und Regierungsbeamte –, die festgenommen oder getötet werden sollen, fordern Vertreter*innen diverser Organisationen aus der LGBTIQ*-Community in Deutschland die Bundesregierung auf,

„alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um gefährdeten Menschen aus der Ukraine mit oder ohne ukrain. Staatsangehörigkeit, besonders LSBTIQ*, die in die EU bzw. nach Deutschland flüchten wollen, Schutz zu gewähren“.

Insbesondere trans* Personen seien besonders gefährdet. Ohne angeglichene Papiere könnten sie die Checkpoints nicht passieren, weil sie unter Umständen keinen biometrischen Pass haben, der für eine Einreise in die EU notwendig ist. Außerdem dürfen aktuell nur weiblich gelesene Personen und Kinder die anliegenden EU-Grenzen überqueren, aufgrund der angeordneten militärischen Generalmobilmachung dürfen trans* Frauen und intergeschlechtliche Frauen mit einem männlichen Geschlechtseintrag das Land nicht mehr verlassen. Sie sind bei Gefangennahme, aber auch im militärischen Alltag besonders bedroht.

Die größte Fluchtbewegung ist nach Polen, Ungarn und Rumänien zu erwarten. In diesen Ländern sind Geflüchtete allgemein und besonders schutzbedürftige Minderheiten nochmal stärker von Mehrfachdiskriminierung betroffen. Die Regierungen dieser Länder haben in den letzten Jahren eine massiv LGBTIQ*-feindliche Politik vertreten und durchgesetzt. Entsprechend sind LGBTIQ* Geflüchtete in diesen Ländern nicht sicher.

Gemeinsam mit All Out haben die Organisationen eine Petition an Bundeskanzler Scholz, Vizekanzler Dr. Habeck, Außenministerin Baerbock, Innenministerin Faeser, Staatsministerin Lührmann, Staatsministerin Alabali-Radovan, Queer-Beauftragter Lehmann und die Menschenrechtsbeauftragte Amtsberg gestartet, die ihr HIER unterzeichnen könnt.