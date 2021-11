Schwule Männer und ihre Liebe zur Maschine

Biker-Gangs – Männlich und ebenso schwul! Dass Sportarten und Freizeitbeschäftigungen schon lange nichts mehr mit dem Geschlecht oder der sexuellen Orientierung zu tun haben, sollte im Jahre 2021 auch jedem klar sein. Die Bewunderung für die Maschinen ist nicht nur eine sehr Große, sondern auch eine Teure.

Wer will kann hier eine ordentliche Stange Geld liegen lassen – da kann man nur hoffen, dass der metaphorische Karosserie-Schwanzvergleich mancher Motorradfahrer untereinander nicht überhand nimmt. Wer jetzt immer noch denkt die Obsession zur motorisierten Zweiradmaschine sei lediglich unseren heterosexuellen Genossen überlassen, der täuscht sich gewaltig. Die Liebe vieler schwuler Männer zu Lack und Leder spiegelt sich nun, big surprise, auch in der Motorradkultur wieder: Hautenge Anzüge, Lederboots und Handschuhe, das lässt das ein oder andere Herz höher schlagen. Wer dazu noch in Berlin wohnt, wird in Deutschlands Hauptstadt mit dieser Art Fetisch bestens bedient, wie regelmäßige Besucher des KitKatClubs oder der Scheune bereits wissen.

Schwuler Biker Verein

Doch wo sich das Eine lediglich um Fetisch dreht, steht bei der schwulen Berliner Biker-Gang BikerohneGrenzen die Liebe zum Motorradfahren selbst im Mittelpunkt, hier werden z. B. gemeinsame Touren veranstaltet, Fahr- und Kurventraining angeboten etc. ... Hier finden sich schwule Männer zusammen um deren Liebe für das Motorradfahren ausleben zu können, ganz ohne die vorherrschende Stigmatisierung, dass Motorradfahren nur den heterosexuellen Männern dieser Welt vorbehalten ist.

Motorradliebe und Pride

× Erweitern Birmingham Pride - Farbenfroh und flauschig

Dass die Liebe zu Motorrädern weltweit stark ist, führt uns auch die schwulen Mottorradgangs auf der Gay Pride immer wieder vor Augen. Denn auch hier kommen Motorradbegeisterte aller Bereiche auf ihre Kosten und können die ein oder andere heiße Kiste beobachten. Beeindruckend für Augen und Ohren!

Wir haben ja Alle von Zeit zu Zeit mal eine Schraube locker, aber um für einen Moment einen etwas ernsteren Ton an den Tag zu legen: Motorradfahren ist definitiv ein adrenalinreicher Sport, doch die damit einhergehenden Unfälle sind nicht ganz ungefährlich. Aus diesem Grund, ob Teil einer schwulen Motorradgang der Extraklasse oder einfach nur Normalo-Düser, sorgen Ersatzteile Shops wie z.B. Motointegrator immer für funktionierende Teile an eurem Bike, um volles Rohr ins nächste Abenteuer starten zu können!

Sauber in den Tag starten!

Jetzt aber schnellstmöglich zurück zum spaßigen Teil. Wenn wir grade schon bei Wartungsarbeiten sind darf natürlich auch die Reinigung der heißbegehrten Maschinen nicht fehlen. Um das Ganze etwas interessanter zu gestallten kann und sollte man sich hier an unseren Amerikanischen Freunden orientieren, die es schon lange schaffen selbst etwas Schnödes wie Autowaschen zu einer sexuellen Attraktion zu machen, kein Urteil, sondern ein Kompliment ... Warum langweilig wenn es auch spaßig geht? Denn so wie Männer mit ihrem Auto, sorgt man auch bei Motorrädern am Besten für eine vorzeigbare Kiste, die jedem Motorradlover das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt! *Marco Bast