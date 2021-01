Siegfried und Roy wieder vereint

Erst vor acht Monaten verlor er seinen Partner, seine Liebe, Roy Horn, nun trat auch er von der ganz großen Bühne ab. Siegfried Fischbacher, eine Hälfte des weltweit gefeierten Zauber-Duos Siegfried & Roy, starb am Mittwoch im Alter von 81 Jahren in Las Vegas an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Siegfried schlief sanft und friedlich ein, erzählte seine Schwester Dolore gegenüber einer deutschen Boulevardzeitung. Sein Ableben sei am Ende eine Erleichterung gewesen, da er aufgrund der Erkrankung kaum noch sprechen konnte. Als eine Operation, bei der ein bösartiger Tumor entfernt wurde, zutage brachte, dass sich der Krebs bereits im ganzen Körper ausgebreitet hatte, kehrte Siegfried Fischbacher für seinen letzten Kampf in das geliebte Anwesen in Las Vegas zurück, wo er bis zum Schluss von Pflegekräften umsorgt, verstarb.

Eine magische Partnerschaft

Siegfried und Roy waren die größten in der Welt der Magie und in der Entertainmentbranche. Ihre gemeinsame Geschichte begann 1960 auf dem Kreuzfahrtschiff Bremen:

Der 1939 in Rosenheim geborene Siegfried, bereits seit jungen Jahren leidenschaftlicher Magier, war dort Kellner und lernte seinen Kellnerkollegen Uwe Ludwig Horn (Jahrgang 1944) kennen, den Tierfreund mit einem Faible für wilde Exoten – eine magische Kombination. Die Zaubertricks, die die beiden zur Bespaßung der Kreuzfahrer*innen aufführten sorgten für soviel Aufsehen, dass der Kapitän der Bremen Fritz Leusner sie kurzerhand zu Entertainern beförderte und die Bremen somit zum Geburtsort der wohlmöglich schwulsten, erfolgreichsten, schillerndsten, kurz magischsten Partnerschaft des letzten Jahrhunderts machte.

Magische Erfolge

Illusionen, Zauberei, exotische Tiere, glitzernde Kostüme – die beiden wurden schon kurz nach ihren ersten Shows im Hamburger Hansa-Varieté-Theater 1963 so erfolgreich, dass sie nicht nur auf Welttournee gingen, sondern 1988 sogar in Las Vegas den bis dahin größten Millionendeal aushandeln sollten. Seit 1981 sollen sie in der Casinostadt Shows für rund 25 Millionen Fans gegeben haben, bereits 1996 feierten sie ihre 15.000. Show in Las Vegas. Eine lohnende Investition für die Hotels der Glitzermetropole in der Wüste: Alleine das Mirage, das beiden einen Vertag auf Lebenszeit einräumte, nahm damit Schätzungen zufolge 1,5 Milliarden US-Dollar ein.

Geheimnisvolle Liebe

Freilich: Dass nicht die Zauberei, sondern Hormone der anfängliche Treibstoff der gemeinsamen Lebensplanung waren, ging beiden Männern erst 2007 über die Lippen – typisch für deutsche schwule Paare dieser Generation, denn bis 1969 war Homosexualität in Deutschland eine gefängnisbewehrte Straftat, bis 1993 blieben Homosexuelle im Visier der Ordnungshüter.

Foto: CMY Reflection Tagesschausprecher Wilhelm Wieben, Jahrgang 1935 und hier mit Top!-Entertainer und hinnerk Kolumnist Ricardo M. beim Hamburg Pride 2012, sprach ebenfalls erst in seinem Ruhestand in den Nullerjahren dieses Jahrtausends offen darüber, dass er immer unter den Nachwirkungen der Homosexuellenverfolgung des Paragrafen 175 gelitten habe: „Es gab niemanden, dem ich mich anvertrauen konnte."

Zum Zeitpunkt des Coming-outs 2007 war die Liebe, die immerhin 38 Jahre hielt, seit 1998 nur noch eine freundschaftliche und geschäftliche. Und für die Außenwelt wurde sie auch erst in diesem Jahrtausend so richtig fühlbar, denn wie sich Siegfried nach Roys Unfall mit dem geliebten Tiger Montecore an dessen 59. Geburtstag um diesen kümmerte, rührte die Welt zu Tränen.

Magisches Band nach Hamburg

Ihre Karriere beendeten sie 2003 nach dem schrecklichen Unfall, nur noch wenige Auftritte vollzogen beide gemeinsam. Zur Entgegennahme des World Entertainment Award am 22. Oktober 2003 reiste Siegfried allein nach Hamburg.

Überhaupt blieben die schillernden Stars zeitlebens bodenständig und ihren Wurzeln verbunden: Immer wieder kehrten sie zu den Orten ihres frühen Schaffens zurück: Am 27. Oktober 2009 und auch noch in den Jahren darauf, konnte man sie als Ehrengäste im Hansa-Varieté-Theater beobachten, in dem 1961 ihre künstlerische Festland-Karriere begann.

× Erweitern Foto: Usien / CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org Siegfried und Roy bei einem ihrer letzten gemeinsamen öffentlichen Auftritten nach dem Unfall von Roy Horn. Die Feier anlässlich des 100. Jubiläums des Magischen Zirkels im Jahr 2012. Foto: CC BY-SA 3.0, Link

Die Welt nimmt Abschied

Zuletzt lebten die beiden zurückgezogen auf ihrem Anwesen in der Nähe von Las Vegas, bis Roy am 9. Mai 2020 an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung starb (wir berichteten). Damals sagte Siegfried in einer Erklärung:

„Heute hat die Welt einen der Großen der Magie verloren, ich aber verlor meinen besten Freund. Schon bei unserer ersten Begegnung wusste ich, dass Roy und ich zusammen die Welt verändern würden. Es hätte keinen Siegfried ohne Roy und keinen Roy ohne Siegfried gegeben.“

