Skispringer Stekala mit bewegendem Coming-out

Der 29-jährige polnische Skispringer Andrzej Stekala hat sich nach einem schweren persönlichen Verlust öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. In einer bewegenden Erklärung auf Instagram rief er zu mehr Respekt und Verständnis auf.

Öffentliches Coming-out nach Trauer

Stekala teilte mit, dass er im November seinen Lebensgefährten verloren habe. Dieser Verlust habe ihn dazu bewegt, sich selbst nicht länger zu verstecken.

„Seit Jahren habe ich im Verborgenen gelebt, in Angst, dass ich verlieren könnte, wofür ich so hart gearbeitet habe“, schrieb der 29-Jährige bei Instagram: „Ich will nicht mehr verbergen, wer ich bin. Ich bin ich - ein Mann, der geliebt hat und immer noch liebt. Und ich weiß, dass er wollen würde, dass ich in Frieden mit mir selbst lebe. Versteht und respektiert das bitte.“

Lage für LGBTIQ* in Polen