So erlebte die Magdeburger Community den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt

Auch der CSD Magdeburg hatte eine Vereinshütte auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Community-Mitglieder berichten, wie sie den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt erlebt haben.

Am 20. Dezember wurde der Magdeburger Weihnachtsmarkt von einem Attentat heimgesucht. An diesem Tag hatte auch der CSD Magdeburg eine Vereinshütte auf dem Markt. Viele queere Menschen waren an der Hütte und wollten einen entspannten Freitagabend haben, bis der Attentäter 400 Meter durch den Weihnachtsmarkt fuhr und über 230 Menschen teils schwer verletzte und fünf tötete.

Julian von Queer4mat war drei Tage später auf dem Gelände und hat mit queeren Personen gesprochen, die am Freitag vor Ort waren und die Tragödie mit ansehen mussten.

Falls du Hilfe brauchst oder mit jemandem reden möchtest, steht die Telefonseelsorge Tag und Nacht bereit: www.telefonseelsorge.de/telefon 0800 1110111 oder 0800 1110222