So soll die Pflegebranche attraktiver werden

Berufsreformen stiften Verwirrung

Dem Engagement der queeren Menschen haben wir es zu verdanken, dass bei Berufsbezeichnungen und in Stellenausschreibungen auf die unterschiedlichen Geschlechter geachtet wird. Die Krankenschwester hat ausgedient, doch die neue Bezeichnung macht auch wieder Geschlechterunterschiede und schließt Diverse aus. Mit Einführung der neuen Ausbildungsform wurde aus der Bezeichnung Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in die Pflegefachfrau oder der Pflegefachmann. Dieser Abschluss wird durch die erfolgreich absolvierte generalistische Pflegeausbildung erlangt.

Abgesehen von der Genderthematik stiftet die Reform auch anderweitig Verwirrung. Mit der Generalisierung der Ausbildung wurden die Zugangsbedingungen scheinbar verschärft. Wer genauer hinsieht, erkennt, dass dies nicht so ist. Konnten früher auch HauptschulabsolventInnen direkt in die Pflegeausbildung einsteigen, müssen diese jetzt eine Pflegehelferausbildung machen. Einige Interessierte schreckt dies ab, dabei bedeutet dies überhaupt keine Veränderung zur vorherigen Ausbildungsform, denn dieses eine Jahr wird auf die Ausbildungszeit angerechnet.

Im internationalen Vergleich schneidet die deutsche Pflegeausbildung damit teilweise noch schlechter ab. Allerdings gibt es seit einigen Jahren Studiengänge, die interessierten Pflegenden die Möglichkeit geben, sich weiter zu qualifizieren.

Ansätze, die Attraktivität des Berufs zu steigern

Als kritischer Punkt des Berufsbildes wird die Arbeitszeit gesehen. Kranke müssen auch an Wochenenden, nachts und Feiertags betreut werden. Für Familien oder gar Alleinerziehende stellen die Arbeitszeiten oft eine große organisatorische Herausforderung dar. Kinder, Job und Haushalt unter einen Hut zu bringen ist schon bei einem Bürojob schwer. In der Pflege sind die arbeitsintensivsten Zeiten oft gerade die, in denen Eltern ihre Kinder versorgen und für Kita oder Schule vorbereiten müssen. Vor allem große Pflegeeinrichtungen oder Sozialverbände, die als Träger fungieren antworten auf diese Problematik mit Dienstplänen nach Wunsch, verkürzten Schichten und Springerpools. Zudem betreiben sie oft hauseigene Kitas mit arbeitszeitoptimierten Öffnungszeiten, denn an diesen scheitern viele Pflegende bei öffentlichen Einrichtungen.

Geld allein motiviert Pflegende nicht mehr. Natürlich wird beklagt, dass sie unterbezahlt sind, doch Geld kann die chronische Erschöpfung und den Frust unter dem viele Mitarbeitende in der Pflege leiden, nicht mindern. Allerdings sind Pflegeeinrichtungen hier offen für innovative Ideen und investieren in die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter oder bieten ihnen andere Benefits an, von denen sie profitieren und sich zeitgleich erholen können (Gutscheinprogramme, Yogakurse u.ä.).

Rekrutierungsprogramme von ausländischen Pflegefachkräften entlasten die hiesigen Mitarbeiter langfristig ebenfalls, lindern den Pflegenotstand aber noch nicht ausreichend.

Beklagt wird von Fachkräften immer wieder die enorm hohe Verantwortung, bei den minimalen Gehaltsunterschieden zu den Helfenden. Hier reagieren die Pflegeeinrichtungen mit der Auslagerung von Aufgaben an Dienstleister oder internen Abteilungen. Um hier ein Beispiel zu nennen, schauen wir auf die Medikamentengabe. Eine Verwechslung kann hier schwerwiegende Folgen haben. Im Zeitdruck des Alltags ist es schwer, jedem Pflegeempfänger die richtigen Medikamente zuzuordnen. Die zeitintensive Zusammenstellung der Medikamente übernehmen inzwischen viele Apotheken, indem sie Einzelgaben in Blister verpacken und mit den Patientendaten beschriften. Zwar bleibt den Pflegenden immer noch die Kontrollpflicht, doch die kostet nicht so viel Zeit, wie das Richten der Medikamente für alle.

Image und Unternehmensphilosophie

Auch Pflegeeinrichtungen sind Wirtschaftsunternehmen. Entsprechend achten sie auf ihre Außenwirkung. Dies drückt sich in sozialem und ökologischem Engagement in der Region oder im Leitsatz aus. Hier fand in den letzten Jahren ein echtes Umdenken statt. Zwar fallen viele wirklich sinnvolle Maßnahmen immer noch dem Rotstift zum Opfer, doch die Bemühungen von Pflegedienstleistern die Gesellschaft für ein Menschenbild zu sensibilisieren, das von Toleranz und Akzeptanz geprägt ist, tragen Früchte.

Arbeitnehmer achten auf das Image von Unternehmen. Pflegefachkräfte leiden zwar unter dem Personalmangel, profitieren auf anderer Seite aber auch von ihm, wenn sie einen neuen Arbeitgeber suchen. Sie können sich den Luxus leisten, ihren neuen Job von dem Leitbild der Einrichtung abhängig zu machen. Gerade erfahrene Pflegefachkräfte haben einen Blick für Diskrepanzen zwischen dem was sie sehen und dem, was die Öffentlichkeit präsentiert bekommt. Das haben natürlich auch die Pflegeeinrichtungen erkannt und setzen alles daran, Arbeitsbedingungen und zwischenmenschliches Miteinander positiv zu gestalten.

Innovative Konzepte sorgen für mehr Attraktivität der Branche

Pflegekonzepte richteten sich bislang vor allem nach den Diagnoseschlüsseln aus. Persönliche Aspekte wie Alter, Sexualität oder Religion wurden weitgehend außer Acht gelassen. Auch das hat sich in den letzten Jahren glücklicherweise gewandelt. Das macht das Arbeiten für queere Menschen in der Pflege leichter, hilft aber auch vielen Betroffenen.

Grundsätzlich ist die Pflegebranche sicher eine der tolerantesten was die Einstellung zu Homosexualität angeht. Problematisch ist dies lediglich bei den Trägern die die Werte der Kirchen repräsentieren. Doch auch hier ist dies eine Frage der Führungsebene und nicht des Personals an der Basis. Pflegenden ist nichts Menschliches fremd und entsprechend gehen sie zumeist offen auf Menschen zu, egal welcher Herkunft oder sexuellen Ausrichtung diese sind. Pflegeanbieter die interkulturelle Konzepte etabliert haben oder sich bestimmten Zielgruppen widmen wollen, sind gar nicht mehr so selten. Die Konzepte richten sich dann immer sowohl an Pflegende, wie auch an die Klienten oder Patienten. Ein richtig gutes Beispiel hierfür ist das Queere Pflegenetz.

Zeit vs. Geld

Ein großes Problem der Pflegebranche ist der Zusammenhang zwischen Zeit und Geld. Dies drückt sich in den Abrechnungsvorgaben der Krankenkassen aus, die bestimmt, wie viele Tage Liegezeit ein Patient bei einer Diagnose hat oder wie lange das Duschen bei einem alten Menschen dauern darf. Der wichtige Aspekt der Kommunikation und des Miteinanders wird hier völlig außer Acht gelassen. Zwar wurden mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz Angebote für bestimmte Zielgruppen geschaffen, indem neue Aufgabengebiete für unterstützende Mitarbeiter (Alltagsbegleiter, Betreuungskräfte etc.) geschaffen wurden, doch dies geht an verzweifelten Patienten vorbei, die nicht in diese Zielgruppen fallen. Hier sehen sich viele Pflegekräfte in einer großen inneren Not. Denn sie würden eigentlich gern mehr für die Kranken tun, schaffen dies aber zeitlich nicht. Außerdem wirkt sich der Zeitdruck auch negativ aufs eigene Befinden aus und der Job wird als reiner Abruf von Routinen wahrgenommen.

Fazit: Die Pflege ist ein Job, für den man geschaffen sein muss. Das Image der rein weiblichen Berufsbranche hat sich schon lange gewandelt. Inzwischen arbeiten sehr viele Männer* in der Pflege und dies auch gern.