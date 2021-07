Charity: Gemeinsam stark für die LGBTQIA* Community

EIS.de, Deutschlands Markführer für intime Lifestyleprodukte und bilder.de, der Online-Händler für Fotobücher und Wanddekoration, zeigen gemeinsam Flagge gegen Intoleranz. Beide Marken der Triple A Internetshops GmbH stellen die eigenen Instagram-Kanäle vom 17. bis zum 24. Juli 2021 dem öffentlichen Protest und einer Spendenaktion, von ausgewählten Produkten, für die LGBTQIA* Community zur Verfügung.

Protest eine Plattform bieten

Die Aktivistengruppe ENOUGH is ENOUGH! wird zwischen dem 17. und 24. Juli über die Kollaboration mit der polnischen Aktivistengruppe Fundacja Równość erzählen. Die Lage in Polen bleibt brisant, nachdem 2020 in mehreren Städten in Polen LGBTQIA*-freie Zonen verkündet wurden. Fundacja Rownosc und ENOUGH is ENOUGH! mieten in der Kampagne ‘I am not an ideology’ als Protest große Billboardflächen an und rufen in Polen die LGBTIQ*FREEDOM ZONE aus. Für diese Aktionen sammeln die beiden Gruppen in einer Crowdfunding-Aktion Spenden, um die Miete der Plakatwände und Druckkosten zu bezahlen.

Mit Freudenspendern Freude spenden

EIS und bilder.de unterstützen den Protest und spenden den Erlös von fünf verschiedenen PRIDE-Toys und des Buches COMING OUT von Sebastian Goddemeier an beide Gruppen. Durchweg unterstützen während des Aktionszeitraumes verschiedene Influencer die Spendensammlung auf den eigenen und den Instagram-Kanälen von EIS und bilder.de. Bilder.de spendet zudem den Druck von 500 Postern (50x70cm) an Fundacja Rownosc.

EIS.de ist auch in diesem Jahr wieder ein Sponsor des CSD Berlin, der am 24. Juli 2021 stattfindet. Am gleichen Tag wird das vorläufige Spendenergebnis mitgeteilt und verdoppelt. Das EIS Social Media Team wird in Form von Stories und Posts live vom CSD Berlin berichten, um allen Interessent:innen, die aufgrund der Pandemie nicht einreisen, auf dem Laufenden zu halten.

SPENDENPRODUKTE UND IHRE BEDEUTUNG

Alle Produkte in der Übersicht: www.eis.de/LGBTQIA-Spendenaktion

COMING OUT Buch – 16,99 Euro

Schwuchtel, Homofürst, Popopirat – das sind Beleidigungen, die auch Stars wie Beauty-Göttin Jolina Mennen, »Prince Charming« Nicolas Puschmann oder SPD-Vize Kevin Kühnert zu hören bekommen. Warum? Weil sie nicht heterosexuell sind. Die 18 Prominenten, mit denen Sebastian Goddemeier gesprochen hat, sind bisexuell, lesbisch, schwul, transident. In diesem Buch erzählen sie, wie sie ihr Coming-out erlebt. Interviews mit: Melina Sophie, Dominik Djialeu, Drangsal, Ralf König, Bambi Mercury, Aquamarin, David Lovric, Jan Zimmermann, Benjamin Patch, Jolina Mennen, Kevin Kühnert, Matt Stoffers, Marcus Urban, Michael Michalsky, Axel Ranisch, Fabi Wndrlnd, Katharina Oguntoye, Nicolas Puschmann

Genderqueer Analplug – 24,99 Euro

Lila steht für die Kombination von pink und blau, somit weiblich und männlich und steht für Androgynität und somit für “queer” in “genderqueer”. Lila war lange die Farbe queerer Menschen. Der weiße Streifen steht für ageschlechtliche (agender) Menschen – ähnlich wie auf der Pride Flag für trans* Menschen. Der grüne Streifen steht für die Menschen, die sich nicht einem Geschlecht verorten. Die Farben werden auf einem formschönen, konischen Analdildo vereint, der für sinnliche Höhepunkte sorgt.

Transgender G-Punkt-Dildo 15,5cm - 34,99 Euro

Rosa steht für Weiblichkeit, blau für Männlichkeit und der weiße Streifen steht für nicht-binäre, intergeschlechtliche und transitionierende Menschen. Abgerundet wird das Design des Dildos durch eine kurvige, gewellte Form für abwechslungsreiche Stimulation. Der praktische Saugfuß sorgt für eine vielseitige Anwendung.

Bi-Sexual - Dildo 20cm - 39,99 Euro

Pink steht für die Liebe zum gleichen Geschlecht und blau für die Liebe zu einem anderen Geschlecht. Lila in der Mitte steht für die Liebe zu einem Menschen – ohne ein eindeutiges Geschlechterspektrum. Die naturnahe Aderung sowie die eichelähnliche Spitze machen den Dildo zu einem wahren Hingucker.

'COLOURFUL DILDO', 20 CM - 39,99 Euro / 'COLOURFUL DILDO', 21,5 CM – 39,99 Euro

Die Pride Flag, auch Regenbogenfahne genannt, entstand 1978 in San Francisco. Gilbert Baker wurde von Harvey Milk, dem ersten geouteten schwulen Mann, der in den USA ein öffentliches Amt ausführte, beauftragt der queeren Community ein Symbol zu kreieren. Jede Farbe hat eine Bedeutung: Rot für das Leben, Orange für Heilung, Gelb für die Sonne, Grün für die Natur, Blau für Harmonie und Lila für Spiritualität. Die Originalfahne beinhaltete zudem noch Pink und Türkis. Wobei Pink für Sexualität und Türkis für die Kunst stand. Weitere Informationen: https://queer-lexikon.net/pride-flags/

HINTERGRUND

Im August 2013 wurde ENOUGH is ENOUGH! aus einer globalen Aktion gegen die zunehmende Anti-LGBTIQ*-Gesetzgebung und Gewalt in Russland geboren. Nach einem historischen Protest mit Tausenden von Teilnehmern wurden ENOUGH is ENOUGH! schnell zu Deutschlands größter Menschenrechtsorganisation, die sich darauf konzentriert, Bewusstsein und Bildung zu verbreiten, um eine breitere Sichtbarkeit für die LGBTIQ*-Community zu erreichen und öffentlichkeitswirksame Social-Media-Kampagnen zu schaffen, um Diskriminierung durch organisierte Demonstrationen zu bekämpfen.

EIS ist der führende Online-Anbieter für intime Lifestyleprodukte mit mehr als 8.500.000 Kunden: Seit 2006 bietet der Vorreiter in Sachen diskreter Liebesangelegenheiten ein breit gefächertes Sortiment von mehr als 25.000 Produkten, das Männer, Frauen und Paare gleichermaßen in eine aufregende Einkaufswelt zum Inspirieren, Stöbern und Vergnügen eintauchen lässt. Frei nach dem Motto „Entdecke Deine Sinnlichkeit“.

bilder.de bietet seinen Kunden Bilder und Fotoprodukte zum kleinsten Preis, die dank neuster Drucktechnik in höchster Premium Qualität gedruckt werden. Ob fürs eigene Zuhause oder als Geschenk für die Liebsten – bilder.de bietet eine vielfältige Produktionspalette für jeden Anlass und dies bei tagesaktuellem Versand.