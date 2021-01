Vorabmeldung: Wo sind die Spenden? Szenegastronomen unter Verdacht

Zwei Bremer Gastronomen der LGBTIQ*Szene haben von ihren Gästen eingenommene Spenden für den örtlichen CSD-Verein nicht wie behauptet weitergeleitet. Das ergaben Recherchen von männer* und der Regionalredaktion des hinnerk.

Foto: M. Rätz Mit diesem Foto warben die Gastronomen für die Aktion

Es war eine tolle Aktion, die vom männer* Printableger hinnerk gerne verbreitet wurde; Dennis und Johannes, Gastronomen zweier bekannter queerer Bars in der Weserstadt Bremen, riefen im August 2018 dazu auf, mit dem Kauf des Bremer-Pride-Beutels jeweils 2 Euro an dem CSD Bremen e.V. zu spenden. Dort ist das Geld bis heute nicht angekommen. Eine Spurensuche und viel schlechte Laune.

Der CSD wollte das Geld nicht?

Im Juli 2020 schrieb Dennis der hinnerk Redaktion auf Nachfrage, dass circa 150 Pride-Beutel unter die Leute gebracht wurden. Die versprochenen zwei Euro pro Beutel, also rund 300 Euro, seien aber nicht mehr an den CSD Verein gegangen, sondern an den Verein der AIDS-Hilfe Bremen.

CSD-Pressesprecher und Mitglied des Vorstandes Robert Dadanski habe die Summe angeblich nicht annehmen wollen. Dem widersprach der CSD am 12. Oktober 2020 in einer schriftlichen Stellungnahme, die wir auszugsweise veröffentlichen:

„Es trifft nicht zu, dass der CSD Bremen die Spende nicht haben wollte. Viel mehr hat sich Johannes bei Robert (nach Roberts Erinnerung in der zweiten Augustwoche) telefonisch gemeldet, um einen Termin für die Spendenübergabe abzustimmen. Hierfür konnte Robert selbst jedoch keinen Termin ermöglichen, da er zeitlich neben seiner beruflichen Tätigkeit mit der Abstimmung der CSD-Route mit der Versammlungsbehörde ausgelastet war, die final am 14.08. (2019, A.d.R.) abgestimmt sein musste. Da Robert danach aus privaten Gründen bis kurz vor dem CSD Bremen außer Landes war, bestand für Robert auch keine Möglichkeit noch vor dem CSD einen alternativen Termin anzubieten. Vielmehr hatte Robert in dem Telefonat aber angeboten, dass die Spende von anderen Vorstandsmitgliedern oder dem Orga-Team in Empfang genommen werden könnte. Auf dieses Angebot sind Dennis und Johannes dann aber nicht mehr zurückgekommen. Von Seiten der beiden ist dann bezüglich der Spende nichts mehr zu hören gewesen.“

Aidshilfe Bremen hat Geld bekommen, aber ...

Die hinnerk Redaktion fragte selbstverständlich bei der Aidshilfe Bremen nach. Vorstandsmitglied Thomas Elias konnte nach Prüfung der Geldeingänge für 2020 keine Spende bestätigen, die Prüfung der Konten 2019 ergab ebenfalls keinen mit der Beutel-Aktion in zu Verbindung stehenden Geldeingang der besagten Personen und Unternehmen.

Diesen Überweisungsnachweis sendete einer der beiden Gastronomen nach der Veröffentlichung des Artikels im hinnerk. Was es damit auf sich hat, verschlug der Redaktion gehörig die Weihnachtsstimmung. Mehr im neuen hinnerk ab 29. Januar unter epaper.männer.media

Als Medienpartner der damaligen Aktion hatte sich die Redaktion, die sich als Verbündeter und Partner von LGBTIQ*-Community und ihren Akteur*innen versteht, zunächst dem Schlusssatz der Stellungnahme des Bremer CSD e.V. angeschlossen:

„Dass die Spende nicht wie angekündigt dem CSD Bremen zugekommen ist, nehmen wir mit Befremden zur Kenntnis.“

Zudem hoffte man*, dass vielleicht ein Missverständnis oder ein Zahlendreher die Unklarheiten aufdeckten. Die morgen in der neuen hinnerk Februar/März 2021 Ausgabe veröffentlichten Recherchen aus dem Januar zeichnen ein anderes Bild.