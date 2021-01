Still, individuell und vielfältig: Politik und Community Gedenken der queeren Nazi-Opfer

Postet bitte heute ein Bild mit Euch und einem Stück Papier, mit dem Hashtag: #WeRemember.

Gemeinsam Sichtbarkeit schaffen. Please join the #weremember campaign for this day.

Es ist an uns allen, aus der Geschichte zu lernen und an sie zu erinnern. Es ist unsere Pflicht und Verantwortung, gegen den Hass, Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie aufzutreten. Als Gesellschaft und als einzelner Mensch. Nie wieder! Und deshalb erinnern wir uns.

