Reaktionäre Krise: TERFs kapern lesbische Community

Nachdem 2019 die Orga des Lesbenfrühlingstreffen (LFT) versuchte, trans* und nicht-binäre Lesben aktiv einzubeziehen, ist das diesjährige Treffen von trans*feindlichen Veranstaltungen durchzogen. Eine harte und folgenreiche Wende für die wichtigste lesbische Veranstaltung in Deutschland.

Gegründet 1974 in Berlin unter den damaligen Namen Pfingstlesbentreffen, ist das LFT eine bundesweite und teilweise sogar internationale Veranstaltung für lesbisches Leben. Bis zu mehrere Hundert Personen werden jedes Jahr zu der sich über drei Tage spannenden Zusammenkunft erwartet. Über die Jahre hat sich die Tradition entwickelt, jedes Jahr den Veranstaltungsort zu wechseln. Dieses Jahr wäre Bremen dran gewesen, durch die Pandemie wird das LFT2021 vom 21. bis 23. Mai online abgehalten.

Das Bremer LFT wird von der Gruppe GRAUGÄNSE - Lesbisch.Feministisch.Links ausgerichtet. Die Gruppe organisiert sich auf Facebook in einer geschlossenen Gruppe mit mehr als 400 Mitgliedern. Ilona Bubeck, Julika Martel und Susanne Bischoff sind wichtige Figuren in der Vereinigung. Die Gruppe ist für trans* und nicht-binäre Lesben nicht offen:

Das heißt konkret und so auch in der Einladung zum LFT formuliert: trans* und nicht-binäre Lesben sind auf dem diesjährigen LFT nicht in der Gruppe der eingeladenen Lesben.

Das Programm besteht aus verschiedenen Themen, die von Diskussionen der Leihmutterschaft bis zu Tanzveranstaltungen reichen. Drei Moderatorinnen begleiten das LFT: Julia Beck, Prof. Dr. Simone Danz und Mahide Lein. Julia Beck ist besonders hervorzuheben, da die US-Amerikanerin in verschiedenen Kampagnen mit der Women’s Liberation Front (WoLF) gearbeitet hat.

Was macht die WoLF?

Julia Beck sagte 2019 im Zuge ihrer Arbeit mit dem WoLF vor dem Kongress aus, um sex (biologisches Geschlecht) statt Geschlechtsidentität im Violence Against Women Act (Gesetz gegen frauenspezifische Gewalt) zu behalten.

Mehrere Veranstaltungen sind explizit trans*feindlich konzipiert. Wir stellen einige der krassesten Beispiele vor:

„Genderidentität anstatt Geschlecht – Ein trojanisches Pferd für die Frauen?” von Gunda Schumann

„Lesbenphobie und Frauenfeindlichkeit aus der «queeren» Szene.” von den RADDYKES

Lesbische Identität stärken –Geschichte bewahren – Räume schaffen – vernetzen” von Christine Wiebke (LAZ reloaded xx)

„Separatism as a strategy for the liberation of women” von Susan Hawthorne

„The proletariat did not ask capitalists to join their group, but women are expected to welcome with open arms men who claim to be women. This is an expectation even in prisons, refuges and rape crisis centres and women wanting to achieve in sports and the arts are expected to allow men to take out the prizes.”

(Das Proletariat hat Kapitalist*innen nicht in ihre Gruppe eingeladen, aber von Frauen wird erwartet, dass sie Männer, die sich als Frauen ausgeben, willkommen heißen. Das ist eine Erwartung, die sogar in Gefängnissen, Asylunterkünften und Frauenhäusern gilt. Frauen, die künstlerische oder sportliche Erfolge erzielen wollen, müssen akzeptieren, dass Männer ihnen ihre Preise wegnehmen.)