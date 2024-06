Terror-Alarm! FBI warnt vor Angriffen auf Pride-Paraden

× Erweitern Foto: Freepik Paar umarmt sich, Pride

Die Vereinigten Staaten haben vor möglichen Angriffen auf LGBTIQ*-Personen und Veranstaltungen im Vorfeld des Pride-Monats im Juni gewarnt. Diese Vorsichtsmaßnahme wurde sowohl vom Außenministerium als auch vom FBI hervorgehoben und unterstreicht das erhöhte Risiko von Gewalt, die von ausländischen terroristischen Organisationen inspiriert sein könnte.

In einer Erklärung betonte das Außenministerium das gesteigerte Potenzial für terroristische Gewalt gegen LGBTIQ*-Personen und riet amerikanischen Bürgern im Ausland, wachsam zu bleiben. Diese Warnung folgt einer ähnlichen Ankündigung des FBI und des Ministeriums für Heimatschutz, die spezifische Bedrohungen durch den Islamischen Staat (ISIS) erwähnten.

Aktuelle Geheimdienstberichte haben eine Zunahme von anti-LGBTIQ*-Rhetorik von ISIS in sozialen Medien festgestellt, die zu Angriffen auf nicht näher bezeichnete „weiche Ziele“ aufruft. Diese Warnung ist nicht unbegründet; im letzten Jahr verhafteten die österreichischen Behörden drei Personen, die mit ISIS in Verbindung stehen und einen Anschlag auf eine Pride-Veranstaltung in Wien mit Messern und einem Fahrzeug planten.

Diese Bedrohung erinnert stark an vergangene Gewalt, insbesondere an die tragische Massenerschießung im Pulse-Nachtclub in Orlando während des Pride-Monats 2016. Bei diesem Angriff tötete ein Schütze, Omar Mateen, 49 Menschen und erklärte während des Vorfalls seine Treue zu ISIS.