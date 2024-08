Tom Daley: „Es ist Zeit, sich von der Wettkampfbühne zu verabschieden“

Als Robbie (5), der gemeinsame Sohn von Tom und seinem Ehemann, dem Drehbuchautor Dustin Lance Black (49), zu seinem Vater sagte: „Papa, ich möchte dich bei den Olympischen Spielen springen sehen“, war das für Tom Daley der Startschuss für ein sensationelles Comeback. Doch jetzt, nur ein Jahr später, verkündet der britische Goldjunge das endgültige Aus.

„Irgendwann muss man die Entscheidung treffen, und es fühlt sich wie der richtige Moment an“, sagte Daley in einem exklusiven Interview mit der britischen Vogue. Nach dem sensationellen Silbererfolg im 10-Meter-Synchronspringen bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 scheint für Daley der richtige Moment gekommen zu sein. Sein Antrieb, noch einmal ins kalte Wasser zu springen, war dabei vor allem eines. Die Liebe zu seinem Sohn:

„Als mein Sohn Robbie mir sagte, dass er mich bei den Olympischen Spielen sehen möchte, hat das in mir ein neues Feuer entfacht.“ Tom Daley

Doch nun, nach diesem Comeback und dem Erreichen des Traumziels, will er sich voll und ganz seiner Familie widmen. „Es ist Zeit, sich von der Wettkampfbühne zu verabschieden“, so Daley in dem Interview weiter.

Tom Daley, der seit seinem Synchron-Gold mit Matty Lee in Tokio 2021 als einer der größten queeren Athleten gefeiert wird, zieht sich zurück. Er hat es noch einmal allen bewiesen – als Vater, als Ehemann, als Sportler und als Vorbild. Hut ab!