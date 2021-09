Tragödie auf dem Alexanderplatz: Trans* Frau erliegt Verletzungen

Trauer in Berlins Community: Eine 40-jährige trans* Frau, die sich am frühen Dienstagnachmittag in Berlin Mitte selbst in Brand setzte, ist tot. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei zündete sich die 40-jährige Frau am Dienstagnachmittag gegen 13:20 Uhr selbst an. Der Vorfall sei laut Zeugen wortlos geschehen. Ein Mitarbeiter des nahe gelegenen Kaufhauses Galeria Kaufhof eilte mit einem Feuerlöscher herbei und konnte die Flammen löschen. Anschließend alarmierte er die Feuerwehr. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen und führte die Erstversorgung durch, bevor die Frau mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Leider verlor sie kurz darauf den Kampf. Zeug*innen, die den schockierenden Vorfall beobachteten, wurden von Notfallseelsorgern betreut, so die Polizei.

× Da die Polizei zuerst angab, die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich gewesen, fielen entsprechende Posts der queeren Community in sozialen Medien noch hoffnungsvoll aus. Zu einer möglichen Mahnwache oder Gedenkveranstaltung ist noch nichts bekannt, männer* informiert sonst natürlich an dieser Stelle darüber.

Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt. In der Erstmeldung am Dienstag hieß es, ein extremistischer Hintergrund liege nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Am Mittwoch erklärte die Behörde, eine politische Motivation könne auf Grundlage der bisherigen Ermittlungen und Erkenntnisse weiterhin ausgeschlossen werden. Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 führe nun das Todesermittlungsverfahren.

× TW Suizid



Gestern hat sich am Alexanderplatz in Berlin eine trans Frau mit Benzin übergossen und angezündet.

Was ist die erste Reaktion der BILD darauf? Sie spricht von einem "40-jährigen Mann".@BILD Ihr seid mit solchen Berichten an solchen Tragödien mitverantwortlich. pic.twitter.com/H3bPXX5JYh — Emma Kohler (@Emmanzipation) September 15, 2021 Traurig: Die 40-jährige trans* Frau iranischer Abstammung wurde in ersten Medienberichten falsch gegendert. Entsprechende Meldungen wurden jedoch geändert, nachdem eine Polizeisprecherin gegenüber der Berliner Morgenpost versicherte, dass es sich um eine Frau handle.

