Transgender, schwul und Soldat: Damians neues Leben

Unser Doku-Tipp für den verregneten Sonntag: Damian ist transgender und einer von derzeit etwa 173.000 Soldatinnen und Soldaten. Der 24 Jährige ist in Aachen als Notfallsanitäter der Marine stationiert.

Die Macher des zum funk-Netzwerk des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehörenden Formates TRU DOKU wollten wissen, wie ein junger Mann seinen Traumberuf des Soldaten bei der Bundeswehr mit dem bis heute durch den Staat teilweise entwürdigenden Prozess der Transition vereinbaren ließ:

„Auch wenn er es in der Vergangenheit nicht immer leicht hatte, lebt er heute glücklich als Mann und setzt sich zusätzlich für andere homosexuelle Soldat*innen bei der Bundeswehr ein. Damian berichtet von seinem Outing und wie die Reaktionen darauf waren. Wir erfahren außerdem was eine Geschlechtsangleichung bedeutet und bekommen durch ihn eine Idee davon, was Toleranz und Vorurteile für Auswirkungen auf einen transsexuellen Menschen haben können.“