Posse um Post von Post: Bremen ist überall

×

Aktivist Marcel Rohrlack kritisiert einen Tweet des SPD-Politikers Florian Post. Was folgte, zeigt symptomatisch den Einfluss protofaschistischer Denkstrukturen auf die Gesellschaft. Auch bis tief in die queere Szene. Das Gift der Hetzer wirkt.

Der Münchener Marcel Rohrlack (Grüne) wurde 2015 bundesweit bekannt, als er nach einem CSD-Besuch in Drag brutal zusammengeschlagen worden war. In der damaligen durch die AfD-Hetze, Schlagworte wie Asyltourismus (Markus Söder) und islamistische Anschläge in Europa aufgeheizten Stimmung, wurde sein Fall von Maulhelden wie dem Blogger David Berger instrumentalisiert.

× 1 von 2 Erweitern Noch heute in den Kommentaren zur Post-Posse wird der homophobe Gewaltakt Rohrlacks perfide instrumentalisiert × 2 von 2 Erweitern 2015 – Quelle Prev Next

Rohrlack ließ sich davon, obwohl damals erst gerade 18 Jahre alt, nicht in seinem Aktivismus bremsen, vielleicht spornte es ihn sogar an. Vielleicht machte ihn die traumatische Erfahrung empathischer für durch Abwertung ihres Menschseins Diskriminierte?

Wer applaudiert denn da?

Er machte jedenfalls am 26. Juli 2021 auf einen Tweet des SPD-Politikers Florian Post aufmerksam in dem dieser eine bei einem CSD fotografierte Szene kritisiert:

„Ich finde das abstoßend. Möchte nicht, dass meine zwei kleinen Töchter derartiges „erleben“ und das dann auch noch als völlig normal bezeichnet wird, wenn man sich so vor kleinen Kindern präsentiert. Will ich jetzt mal als alter, weißer 40 jähriger Mann so sagen #nichtnormal“

Post verteidigt seine Meinung immer noch vehement. Und bekommt dafür viel Applaus, lässt die Kommentierenden die ganze Klaviatur dessen, was aus Polen, Ungarn, der AfD oder dem gerade wieder eskalierenden Kulturkrieg um geschlechtliche Vielfalt in den USA bekannt ist, spielen. Schutz der Kinder, Pädophilie, Normalität ...

× Erweitern Foto: LAPD Ausschreitungen Anfang Juli in Los Angeles: Nach einem mutmaßlich inszenierten Skandal um eine Trans*frau im WiSpa, heizen transfeindliche Aktivistinnen im Schulterschluss mit der Alt Right Bewegung Proteste an, die schließlich gewaltsam eskalieren (männer* berichtete)

Nicht überraschend diskreditiert Florian Post den Widerspruch gegen seine Meinungsäußerung als faschistische Methoden und sieht sich in der Opferrolle.

Das inkriminierte Foto, von 2015 übrigens von einem Pride in den USA, just jetzt ganz zufällig ein Post von Post? Vermutlich nicht so ganz zufällig, denn nur einen Tag später steht, oder besser hängt die Post-Post-Posse auf den Straßen Münchens.

× Erweitern Wie aus dem Lehrbuch rechtspopulistischer Think-Tanks: Pseudoskandal produzieren, abwarten und dann die Opferrolle als vermeintlich einsamer Kämpfer gegen die Abgehobenen da Oben stilvoll zelebrieren. (Quelle)

So weit, so schmutzig. Bundestagswahlkampf 2021.

Frühe Aufklärung für das Kindeswohl

Unabhängig davon, ob man persönlich der Meinung ist, dass Kinder und CSD zusammengehören, ist die Szene auf dem Bild des Posts von Herrn Post ein guter Argumentverstärker. Für jene die nicht in jedem Quadratzentimeter nackter Haut den Sittenverfall wittern wie der Teufel das Weihwasser. Jene, die sich aus Denkmustern der Abwertung, der Scham, der Prüderie befreit haben und einen selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen und dem Körper anderer fordern und leben. Kinder sind nicht moralisch verdorben wie die, die bei diesem Bild an Pädophilie und Missbrauch denken. Gegen letzteres hilft ein freier Geist. Kinder, die Dinge benennen können, können auch leichter artikulieren, was ihnen nicht gefällt. Den Übergriff des Onkels im Zweifel oder später die gewaltsame Darstellung von Sexualität auf dem Smartphone.

× Erweitern Foto: Arne Weychardt „Wir durchbrechen bekannte Muster, denn bei uns dürfen sich die Kinder beispielsweise aussuchen, von wem sie gewickelt werden möchten und von wem nicht. Kinder spüren schon früh Präferenzen und zeigen, wen sie mögen. {...} Mit einer offen gelebten Homosexualität macht man sich immer noch angreifbar, da man schnell mit Missbrauch in Verbindung gebracht wird. Die Unterscheidung zwischen Missbrauch und sexueller Orientierung ist nicht bei allen angekommen. Hier Bedarf es gesamtgesellschaftlich gesehen weiterhin Aufklärung.“ Stefan Hensel, Geschäftsführer bei der PEDIA gemeinnützige Bildungs-GmbH, Trägerin des Deutsch-Chinesischen Kindergartens in Hamburg im hinnerk Interview „Gendergaga im Kindergarten: vorbildlich!“

Kinder sind erst einmal offen, neugierig – urteilen später. In der professionellen Kinderbetreuung weiß mensch dies heute und geht seit langem andere Wege, als es Konservative wohlfeil den religiösen Fundamentalisten, Rassisten und Rechtsextremen indoktriniert durch Jahrhunderte unterdrückerischer Denkschablonen nachplappern. Und diese sind es übrigens auch, die das Bild schon seit 2015 immer wieder im Kreis posten, um Stimmung gegen Homosexuelle zu machen. Und diese sind es auch, die schon in einem harmlosen Kinderbuch Homopropaganda vermuten.

× Erweitern Fotos: Dr. Christina Baum / Facebook; Riccardo Simonetti / Instagram Dr. Christina Baum, Riccardo Simonetti „Und Kinder schon ganz früh mit einer abweichenden Sexualität zu konfrontieren, bevor sie sich überhaupt für dieses Thema interessieren, stellt eine bewusste Manipulation zur Irritation der Kinder dar. Das schadet der körperlichen und seelischen Entwicklung von Kindern und mu[ss] unterbunden werden.“ Dr. Christina Baum, AfD Zur ganzen Story um Riccardo Simonetti, Christina Baum und Raffi im pinken Tutu geht es HIER

Meinung

Ist Bremen überall?

Und was hat das jetzt mit Bremen zu tun? Alles und nichts. Denn einerseits entgleiste die Diskussion über ein Fetisch- und nun Sex-Verbot durch den CSD Bremen e. V. auf sehr ähnliche Weise, wie jetzt die Debatte um Florian Post. Sie war vom Verein so nicht erwartet und schon gar nicht gewollt (männer* kommentierte). Seine Reaktion mit Verweis auf die in der Präambel seiner Visionen und Grundsätze formulierte Debattenoffenheit, war und ist kein Feigenblatt um sich aus der Affäre zu ziehen. Der Verein hatte auch keine fertigen Memes und Kampagnenplakate vorbereite, als er die Grundsätze im November 2020 online stellte. Der betreffende und inzwischen konkretisierte Text ist zudem wie der Post von Post exemplarisch aufzeigt, Spiegelbild der gesellschaftlichen Realität in Deutschland und gleichzeitig ist er Reaktion darauf. Sender, Empfänger, ...

Das kann mensch als Versuch interpretieren, der wichtigsten Institution unserer Community basierend auf eigenen Erfahrungen eine Grundsatzdebatte, eine Wegmarke und vielleicht auch irgendwann so etwas wie eine daraus abzuleitende Richtung zu ermöglichen, nach der sie seit Jahren händeringend, über zu viel Party und zu wenig Inhalt klagend, sucht. Ich persönlich halte es, man lese weiter oben warum, für Grundfalsch, Kindeswohl und Moral zum Leitgedanken einer queeren Verteidigungslinie gegen die Mehrheitsgesellschaft in Stellung zu bringen. Opfer sexueller Gewalt, Opfer von strukturellem Sexismus und sexualisierten Rassismus sollten ausreichen, eine offene Debatte über Sex und Fetisch beim CSD zu führen. Warum?

Der Kampf um die Deutungshoheit der Norm, des Normalen, tobt quer durch alle Bereiche unseres Lebens. Ob soziale Ungleichheit, Klimagerechtigkeit oder eben Geschlechterfragen, Identität und nicht zuletzt sexuelle Selbstbestimmung: alles wird immer wieder neu verhandelt. Nach 16 Jahren erstickender Trägheit und unterstützt durch die mächtigsten Kommunikationsmaschinen, die die Menschheit je zur Verfügung standen, verläuft die Debatte in immer schnellerer und auch härterer Weise. Wagenknecht, Schwarzer, Storch und Trump ... Sie alle haben sie zu nutzen virtuos erlernt. Gegen uns, die wir für Freiheit und Individualität eintreten.

Wenn wir als LGBTIQ*-Gemeinschaft Gesellschaft proaktiv mit gestalten wollen, sollten, nein müssen wir lernen, den vielfältigen Perspektiven unserer queeren Schicksalsgemeinschaft mit Neugier, mindestens aber respektvoll zu begegnen, wie Kinder verkleideten Erwachsenen. Nicht mit Argwohn, nicht mit Angst und schon gar nicht mit Besitzstandwahrer-Attitüde oder gar: Ausschluss. Egal ob der physisch oder als Shitstorm daherkommt.

*Christian Knuth