Überraschende Erkenntnis: Rhesusaffen bevorzugen gleichgeschlechtlichen Sex!

In Puerto Rico haben Forscher eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht: Bei Rhesusaffen ist gleichgeschlechtliches Sexualverhalten weit verbreitet. Die männlichen Affen haben sogar öfter Sex mit Artgenossen als mit Weibchen – sagenhafte 72 Prozent der beobachteten Männchen bevorzugten homosexuelle Begegnungen, im Vergleich zu nur 46 Prozent, die sich mit Weibchen einließen. Das Team des Imperial College in London berichtet in „Nature Ecology & Evolution“ von dieser außergewöhnlichen Beobachtung. Während gleichgeschlechtliches Verhalten auch bei anderen Tieren vorkommt, ist es bei Rhesusaffen auf Puerto Rico besonders häufig.

Homosex erhöht den Fortpflanzungserfolg

× Erweitern Foto: Des Récits / unsplash.com / CC0 Foto: Des Récits auf Unsplash

Aber macht dieses Verhalten die Fortpflanzung schwieriger? Die Antwort überrascht: Nein! Die sexuellen Begegnungen der männlichen Rhesusaffen beeinflussen ihre Chancen auf eigenen Nachwuchs nicht negativ. Im Gegenteil, sie fördern die gegenseitige Unterstützung unter den Affenmännchen, was sogar den Fortpflanzungserfolg steigern kann. Die Studie beobachtete 236 Affenmännchen von 2017 bis 2020 und konnte zeigen, dass das gleichgeschlechtliche Sexualverhalten sogar vererbbar ist. Dies ist die erste Studie ihrer Art, die auf eine erbliche Komponente beim homosexuellen Verhalten bei Tieren hinweist.

Die Forscher erklären, dass die langjährigen Abstammungsdaten der Rhesusaffen-Kolonie auf der kleinen Insel Cayo Santiago in Puerto Rico eine der umfassendsten Datenbanken für frei lebende Primaten weltweit darstellen. Dies ermöglichte es, die Zusammenhänge zwischen dem Verhalten der Affenmännchen und deren Fortpflanzungserfolg aufzudecken.

Homophobie ist schlecht für den Erhalt der Art!

Foto: Laura Cros / Unsplash.com / CC0 Foto: Laura Cros auf Unsplash

Bemerkenswert ist, dass diese Beobachtungen bisherige Annahmen widerlegen, dass Homosexualität den Fortpflanzungserfolg beeinträchtigt. Im Gegenteil, die gegenseitige Unterstützung und das soziale Verhalten der männlichen Affen in ihren Gruppen scheinen dazu beizutragen, dass gleichgeschlechtliches Sexualverhalten in dieser Rhesusaffen-Kolonie erhalten bleibt. Dieses Phänomen ist nicht auf Rhesusaffen beschränkt, sondern auch bei anderen Tierarten, wie Vögeln, Insekten und Reptilien, bekannt. Offenbar bringt gleichgeschlechtliches Verhalten auch hier verschiedene Vorteile mit sich, wie etwa die Stärkung sozialer Bindungen oder die Vorbereitung junger Tiere auf die Interaktion mit anderen Geschlechtern. Insgesamt zeigt die Studie, dass gleichgeschlechtliches Sexualverhalten bei Rhesusaffen eine faszinierende Facette der Tierwelt darstellt, die noch viele Fragen für die Wissenschaft bereithält. Inklusive jenen an die Krone der Schöpfung: die Menschen!