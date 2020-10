Umfrage: Ist dick und tuntig lustig?

Désirée Nick wendet sich auf Instagram gerne an „ihre Schwuchteln“, „Little Britain“ ließ über Menschen mit Behinderung lachen, Otto Waalkes benutzte das N-Wort.

„Little Britain“ ist bis heute eine der erfolgreichsten und tabulosesten Comedyserien der letzten Jahre. Die Comedy von Matt Lucas und David Walliams ging u. a. in Australien auf Tour, hatte einen USA-Ableger und eine Schwesterserie namens COME FLY WITH ME **.

Vicky, die Straßengöre, war meist mit dabei („Shut up! I ain’t never done nuffin or nuffin!“) – sowie viele, viele Gaststars (Elton John als the only gay in the village!) und schräge Charaktere. Doch ist dieser Humor noch zeitgemäß? Darf man sich als weißer Mann braun schminken, sich vom Maskenbildner übergewichtig ausstopfen lassen und dann als kreischende Diva mit einer anderen Dame nackt ringen? Ist es denn wirklich lustig und angebracht, sich als Behinderter („Yeah, I know!“-Andy) in Witzsequenzen zu präsentieren? Was denkt Ihr?

Unsere Umfrage zum SoMe- und Feuilleton-Daueraufreger „Cancel Culture“.

** Auch die erfolgreichsten Schenkelklopfer-Produzenten des deutschen Humors hat die Diskussion übrigens inzwischen erreicht: Bully Herbig („High, high, high to tigh, Space taxi to the sky.“), Anke Engelke und das Switch-Team sind nur einige, die in diesem äußerst sehenswerten Beitrag erwähnt werden.