ELMA (European LGBTQI+ Media Association) und EPOA (European Pride Organizers Association) haben in Zusammenarbeit mit Visit Brussels eine große Umfrage zu den europäischen Prides gestartet.

Mit der Unterstützung vom Tourismusbüro der Stadt Brüssel, LGBTIQ*-Medienmitgliedern von ELMA und einem Netzwerk europäischer LGBTIQ*-NGOs zielt diese Initiative darauf ab, die persönliche und kollektive Bedeutung von Prides innerhalb der europäischen LGBTIQ*-Community zu erforschen.

Die Umfrage „The Meaning of Pride“ soll die Wahrnehmungen, Verhaltensweisen und Erwartungen der europäischen LGBTIQ*-Gemeinschaft gegenüber Prides erfassen. Über einen Zeitraum von sechs Wochen sollen die Gefühle und Gewohnheiten der Teilnehmer untersucht werden und gleichzeitig die Zukunftsperspektiven von Prides ausloten, indem analysiert wird, wie diese Veranstaltungen die Identität der queeren Community prägen.

Durch das Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen von LGBTIQ*-Personen hofft ELMA, zur Weiterentwicklung von Prides beizutragen und sicherzustellen, dass sie inklusiv und wirkungsvoll bleiben.

Gemeinschaftsprojekt

Die Umfrage „The Meaning of Pride“ wurde während einer Konferenz mit dem gleichen Namen am 16. Mai 2024 in Brüssel initiiert. Sie wurde von Visit Brussels im Rahmen des belgischen Vorsitzes im Rat der Europäischen Union entwickelt. ELMA ist sich bewusst, wie wichtig es ist, zu verstehen, wie Pride von denjenigen wahrgenommen wird, die es feiern. Deshalb richtet sich diese Umfrage direkt an die LGBTIQ*-Community. „Die LGBTQIA+-Community ist sehr vielfältig. Pride hat für jedes ihrer Mitglieder eine andere Bedeutung“, sagte Giannis Papagiannopoulos, Präsident von ELMA. „Diese Umfrage wird es den Prides ermöglichen, der Community zu dienen und sich entsprechend ihren Bedürfnissen weiterzuentwickeln.“

Stärkung der Zusammenarbeit und Sichtbarkeit

Die Zusammenarbeit zwischen ELMA und EPOA unterstreicht den wachsenden Bedarf an Synergien zwischen LGBTIQ*-Organisationen. Durch die Zusammenarbeit wollen diese Verbände die Sichtbarkeit der Prides in ganz Europa stärken und gleichzeitig den Dialog und die gegenseitige Unterstützung zwischen ihren Netzwerken fördern. Als Mitglied des Press Club Europe wird ELMA von zusätzlicher Unterstützung profitieren, um die Umfrage über europäische Medienkanäle zu verbreiten und sicherzustellen, dass die Stimmen der LGBTIQ*-Community in großem Umfang gehört werden.

Vertraulichkeit und globale Wirkung

Alle Umfrageantworten werden vertraulich behandelt und tragen zu einem besseren Verständnis der Rolle bei, die Prides in der heutigen Gesellschaft spielen. Die Ergebnisse werden nicht nur wertvolle Daten für ELMA-Mitglieder liefern, sondern auch Pride-Organisatoren, Aktivisten in ganz Europa und ELMA-Mitgliedern nützliche Erkenntnisse bieten.

Unterstützung von Visit Brussels

Als wichtiger Partner dieser Initiative setzt sich Visit Brussels dafür ein, Brüssel als dynamisches und integratives Reiseziel zu fördern. Die laufenden Bemühungen, die Stadt für LGBTIQ*-Reisende einladender zu gestalten, passen perfekt zu den Zielen dieser Umfrage. „Wir freuen uns, diese wichtige Umfrage zu unterstützen“, sagte Frederick Boutry, Berater für Nachtleben und LGBTIQ* bei Visit Brussels. „Pride-Veranstaltungen sind ein Eckpfeiler der LGBTQIA+-Community. Diese Umfrage wird ihre Relevanz und ihren Zweck für die kommenden Jahre sicherstellen.“ ZUR UMFRAGE