UNESCO: 50 Prozent der queeren Jugendlichen in Europa gemobbt

Mehr als die Hälfte aller LGBTIQ*1-Jugendlichen in Europa sind in Bildungseinrichtungen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung schon einmal gemobbt worden. Dies geht aus dem am Montag von der UNESCO veröffentlichten Bildungsbericht „Don’t look away: No place for exclusion of LGBTI students" hervor.

× Erweitern Foto: Screenshot YouTube / UNESCO / iglyo 83 Prozent der befragten Jugendlichen gaben an, mitbekommen zu haben, wie jemand wegen seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität negativ angesprochen wurde

Mehr als 80 Prozent der Jugendlichen haben dem Bericht zufolge zudem negative Bemerkungen gegenüber LGBTQI-Jugendlichen mitbekommen. Rund zwei Drittel waren demnach selbst mindestens einmal das Ziel solcher Kommentare in Bildungseinrichtungen. Der UNESCO-Bericht stützt sich auf eine Online-Umfrage der Organisation Iglyo, die sich für die Belange von queeren Jugendlichen und Studierenden einsetzt. Iglyo befragte im Jahr 2019 17.000 Jugendliche zwischen 13 und 24 Jahren in ganz Europa. Die Mehrheit der Jugendlichen berichtete dem Lehrpersonal demnach nicht von den Mobbing-Vorfällen. Dieses schreitet dem Bericht zufolge auch nur selten ein: In 80 Prozent der Fälle schreiten die Pädagogen nie oder selten ein. Die Mehrheit des Personals verfüge „nicht über das Selbstvertrauen und das Wissen, um LGBTIQ*-Schüler zu unterstützen", heißt es in dem Bericht.

„Trotz der Veränderungen im nationalen Diskurs vieler Länder fühlen sich viele LGBTIQ*Schüler immer noch unsicher und unwillkommen in der Schule." Jonathan Beger, Iglyo

Die UNESCO veröffentlichte ihren Bericht anlässlich des 2004 ins Leben gerufenen Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT). Das Datum 17. Mai wurde gewählt, weil die WHO am 17. Mai 1990 Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen hatte. *AFP/ck

