Unicorn Refugees – Crowdfunding-Endspurt

Seit März 2017 gibt es in Mannheim die Gruppe der „Unicorn Refugees“ mit Angeboten für LSBTIQ*-Geflüchtete. Die Gruppe ist Teil von PLUS, der psychologischen Lesben- und Schwulenberatung in Mannheim, wird aber von den Mitgliedern der Gruppe selbst geführt.

„Wir sind aus Syrien, Iran, Tunesien, Jamaika und Kamerun nach Deutschland gekommen. So sind wir zu einem Teil der deutschen Community geworden“, erklären Rzouga Selmi und Monique Richards, die die Gruppe leiten. „Wir haben viel Solidarität erfahren. Aber wir haben auch gelernt, dass wir uns und unsere Anliegen selbst vertreten müssen“.

Am dringendsten sind die Probleme beim Asylverfahren, bei der Anerkennung von nicht verheirateten gleichgeschlechtlichen Paaren sowie eine geschützte Unterbringung der Refugees. Momentan trifft sich die Gruppe einmal monatlich in Mannheim. Sie hat in der Vergangenheit auch schon Aktionen wie eine Reise zum CSD nach Berlin organisiert.

Mit dem Projekt „Rainbow Refugees cross racism“ möchte die Gruppe im kommenden Jahr LGBTIQ*-geflüchtete Menschen aus ganz Deutschland zu einem Treffen nach Mannheim einladen, um gemeinsam an den Problemen zu arbeiten und um sich besser vernetzen zu können.

Für die Umsetzung des Projekts hat die Gruppe eine Crowdfunding-Aktion gestartet und freut sich über Spenden. Die Hannchen Mehrzweck Stiftung unterstützt das Projekt außerdem, indem sie jeden über die Crowdfunding-Aktion gespendeten Euro verdoppelt.

Update November 2020

Die "Unicorn Refugees"-Mitglieder Monique Richard und Rzouga Selmi haben Erfreuliches zu berichten:

"7.500 Euro sind bereits zusammengekommen. Damit haben wir drei Viertel des Weges schon geschafft! Jetzt geht es darum, dass möglichst viele queere Geflüchtete aus möglichst vielen Regionen zusammenkommen können, um ein starkes bundesweites Netzwerk ins Leben zu rufen.“

Damit steht nichts mehr dem Plan im Wege, das erste Gruppentreffen im kommenden Jahr stattfinden lassen zu können. Als Enddatum für die Aktion wurde symbolisch der 25. November ausgewählt, dem Internationalen Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

Hier geht's zur Crowdfunding-Aktion

Mehr Infos über www.plus-mannheim.de