United Airlines: Volle Punktzahl für LGBTIQ* am Arbeitsplatz

× Erweitern Foto: united.com United

United Airlines gab heute bekannt, dass sie im Corporate Equality Index (CEI) 2020, einer führenden Benchmarking-Umfrage und einem Bericht über die Unternehmenspolitik und -praxis im Zusammenhang mit der Gleichstellung von LGBTIQ* am Arbeitsplatz, die perfekte Bewertung von 100% erhalten hat. Dies ist das neunte Jahr in Folge, in dem die Fluggesellschaft eine 100-prozentige Bewertung erhielt.

LGBTIQ*-freundlicher Himmel

„United ist stolz auf diese Anerkennung, da sie unser Engagement nicht nur für die Förderung eines LGBTQ+-freundlichen Arbeitsplatzes, sondern auch für einen LGBTQ+-freundlichen Himmel zeigt“, sagte Kate Gebo, Executive Vice President of Human Resources and Labor Relations von United. Damit spielt Gebo auf den United-Werbeslogan „Fly the Friendly Skies“ („Fliege die freundlichen Himmel“) an. „Wir werden weiterhin mit Organisationen wie der Human Rights Campaign (HRC) zusammenarbeiten, um uns für die LGBTQ+-Integration einzusetzen, weil United daran glaubt, Barrieren abzubauen, um eine einladendere Welt für alle zu schaffen, die sie erkunden.

Beste Geschäftsentscheidung

„Der Einfluss des Corporate Equality Index der HRC in ihrer 18-jährigen Geschichte ist tiefgreifend. In dieser Zeit hat die Unternehmensgemeinschaft mit uns zusammengearbeitet, um LGBTQ+-inklusive Richtlinien, Praktiken und Leistungen zu verabschieden und den Corporate Equality Index als primäre Triebkraft für die Einbeziehung von LGBTQ+ am Arbeitsplatz in Amerika und auf der ganzen Welt zu etablieren", sagte HRC-Präsident Alphonso David. „Diese Unternehmen wissen, dass der Schutz ihrer LGBTQ+-Mitarbeiter und Kunden vor Diskriminierung nicht nur das Richtige ist - es ist auch die beste Geschäftsentscheidung".

Vorreiterrolle

United war die erste US-Fluggesellschaft, die 1999 inländische gleichgeschlechtliche Partnerschaften vollständig anerkannt hat und bietet seit 2019 als erste US-Fluggesellschaft die nicht-binäre Optionen für die Gleichstellung der Geschlechter in allen ihren Buchungskanälen an (männer berichtete). Darüber hinaus wurde United während der Feierlichkeiten zum Pride-Monat 2019 als erstes öffentliches Unternehmen in das Stonewall-Botschafter-Programm von Pride Live aufgenommen.

United ist eine Partnerschaft mit der HRC eingegangen, um Schulungsinitiativen durchzuführen, einschließlich der Aufklärung der Mitarbeiter über bevorzugte Pronomen und das Fortbestehen von Geschlechtsnormen. Zu den jüngsten Bemühungen der Fluggesellschaft gehört die Entwicklung umfassender Schulungsmodule und Übungen, um die Mitarbeiter weiterzubilden, damit sie sowohl am Arbeitsplatz als auch gegenüber den Kunden ein besserer Verbündeter („Ally“) sein können.

