🌈 Vatikan: Heilige Türen für alle! ✝️

Der Vatikan hat eine von LGBT-Katholik*innen organisierte Veranstaltung in seinen offiziellen Online-Kalender für das bevorstehende Heilige Jahr der Katholiken 2025 aufgenommen – ein ungewöhnliches Zeichen der Offenheit gegenüber der Community.

Eine Pilgerreise der italienischen Gruppe „La Tenda di Gionata“ (Jonathans Zelt), die für den kommenden September geplant ist, wird unter den Hunderten von Veranstaltungen aufgeführt, die für das Jubiläum geplant sind, das im nächsten Jahr etwa 32 Millionen Touristen nach Rom bringen soll. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

La Tenda di Gionata hat das Ziel, die Aufnahme von LGBT-Menschen in der Kirche zu fördern. Auf deren Website heißt es, die Organisation setze sich „im Dialog mit den verschiedenen christlichen Gemeinschaften für die Aufnahme, Ausbildung und Wissensvermittlung von LGBT-Christen, ihren Familien und Seelsorgern ein“.

„Wir organisieren pastorale Veranstaltungen (geistliche Exerzitien, Gemeinschaftstreffen, Pilgerfahrten usw.), die allen Interessierten offen stehen, um LGBT-Personen und ihren Familien zu helfen, sich in ihrer Kirche willkommen zu fühlen, aber auch um in unseren christlichen Gemeinschaften das Zuhören und das gegenseitige Kennenlernen zu fördern.“

Katholisches Heiliges Jahr

Rom ist das weltweite Zentrum des katholischen Heiligen Jahres, das am 24. Dezember, dem Heiligen Abend, beginnt und bis zum 6. Januar 2026 dauert. Jubiläen wie dieses finden normalerweise alle 25 Jahre statt. Katholische Pilger*innen, die während des Jubiläums nach Rom kommen, können spezielle „Heilige Pforten“ durchschreiten, die im Petersdom und in drei anderen Basiliken in Rom geöffnet sein werden.

La Tenda di Gionata wird voraussichtlich am 6. September 2025 eine Gebetswache in einer römischen Gemeinde abhalten, bevor sie zum Petersdom reist.

„Dieses bemerkenswerte Ereignis wird eine einzigartige Gelegenheit sein, vereint zu stehen und die Schönheit einer Kirche zu bezeugen, die alle ohne Ausgrenzung umfasst“,

schreibt die Organisation auf ihrer Website.

Vatikan ‚distanziert‘ sich

Ein Mitarbeiterin des Vatikan erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Aufnahme der Gruppe in den Kalender bedeute nicht, dass deren Veranstaltungen unterstützt werden. „Es handelt sich nicht um gesponserte Aktivitäten“, sagte Agnese Palmucci, eine Sprecherin des vatikanischen Büros für Evangelisierung, das das Jubiläum organisiert. Dem Vatikan geht es in erster Linie darum, dass alle Pilger*innen die Möglichkeit haben, die „Heiligen Pforten“ zu durchschreiten, sagte Palmucci. „Sobald feststeht, dass es einen Platz gibt, fügen wir die Pilgerfahrt in den allgemeinen Kalender ein.“