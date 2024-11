Video 🎥 Sessionseröffnung: Schwules Dreigestirn in Köln

√ó Erweitern Foto: Screenshot AFP Prinz Ren√© I. (Ren√© Kl√∂ver),¬†Bauer Michael (Michael Samm)¬†und¬†Jungfrau Marlis (Hendrik Ermen)¬†‚ÄstStattgarde Colonia Ahoj, ein (queerer) Verein, der erst 2018 in den erlauchten Kreis des Festkomitees K√∂lner Karneval aufgenommen wurde. ‚ě°ÔłŹ Zum m* Bericht √ľber das Dreigestirn der Colonia Ahoi Hintergrund Dreigestirn F√ľr alle, die nicht aus K√∂ln kommen: Das K√∂lner Dreigestirn besteht traditionell aus drei symbolischen Figuren ‚Äď dem Prinzen, dem Bauern und der Jungfrau. Sie repr√§sentieren das Herzst√ľck des K√∂lner Karnevals und f√ľhren die Stadt w√§hrend der ‚Äěf√ľnften Jahreszeit‚Äú an.

In K√∂ln musste das sogenannte Kwartier Lat√§ng rund um die Z√ľlpicher¬†Stra√üe bereits fr√ľhzeitig wegen des gro√üen Andrangs geschlossen werden.¬†Die Polizei in allen drei St√§dten meldete einen zun√§chst unauff√§lligen¬†Verlauf ‚Äst‚Äěes wird friedlich und fr√∂hlich gefeiert‚ÄĚ, hie√ü es √ľbereinstimmend¬†in K√∂ln, D√ľsseldorf und Mainz von den Einsatzkr√§ften. Allerdings sei wegen der¬†zunehmenden Alkoholisierung vieler Teilnehmer ein Kippen der Stimmung nicht¬†ausgeschlossen, sagte eine Polizeisprecherin in K√∂ln. Die K√∂lner Polizei war¬†dort mit 1400 Beamten im Einsatz.¬†

Das K√∂lner Dreigestirn feiert in diesem Jahr eine Premiere: Erstmals stellt¬†mit der StattGarde eine homosexuelle Karnevalsgesellschaft Prinz, Bauer und¬†Jungfrau und schickt ein schwules Dreigestirn in die Session. Die K√∂lner¬†Oberb√ľrgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte, dies zeige die¬†Offenheit der Stadt. Mit Blick auf Session unter dem Motto ‚ÄěFasteLOVEnd - Wenn¬†Dr√§um widder bl√∂he‚ÄĚ sagte Reker, alle k√∂nnten bei den vielen Krisen in der¬†Welt ein wenig Energie durch das gemeinsame Feiern brauchen.¬†

× Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP Karnevalsauftakt vor dem Kölner Dom

Zum Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz in Mainz kamen 9000 Menschen.¬†Nach dem Herabz√§hlen des Countdowns bis 11.11 Uhr wurde dort das n√§rrische¬†Grundgesetz verlesen. Wegen der ung√ľnstigen Witterungslage blieben die¬†Besucherzahlen im weiteren Stadtgebiet ‚Ästf√ľr den ausverkauften Schillerplatz¬†waren Eintrittskarten verlost worden ‚Ästeher m√§√üig, wie ein Polizeisprecher¬†sagte.¬†

√ó Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP

In D√ľsseldorf erwachte um 11.11 Uhr der Hoppeditz und stieg aus seinem¬†Senftopf. Zu Beginn seiner Rede trug der Hoppeditz eine Per√ľcke im Stil der¬†Frisur des k√ľnftigen US-Pr√§sidenten Donald Trump, dazu lief der¬†Bruce-Springsteen-Hit ‚ÄěBorn in the USA‚ÄĚ. Der D√ľsseldorfer Karneval feiert in¬†diesem Jahr Jubil√§um. Gefeiert wird unter dem Motto ‚Äě200 Johr - H√ľtt on wie et¬†wor‚ÄĚ.¬† *ck/ran/cfm/AFP