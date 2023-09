Vier Männer attackieren CSD-Besucher in Halle schwer

× Erweitern Foto: Unsplash CSD-Teilnehmer

Nach der Christopher-Street-Day-Parade in Halle kam es zu einem Angriff auf mehrere Teilnehmer, bei dem vier Männer beteiligt waren. Eine 41-jährige Person wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei in Halle teilte mit, dass die Teilnehmer zunächst nach der Parade am Vorabend beleidigt und dann von den vier Männern mit Schlägen und Tritten attackiert wurden. Neben der schwer verletzten Person, die 41 Jahre alt ist, wurden drei weitere Personen leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die leicht verletzten Personen vor Ort. Die Polizei konnte zwei der mutmaßlichen Angreifer, die 16 und 20 Jahre alt sind, noch am Tatort festnehmen. Gegen sie wurden Ermittlungen eingeleitet.

Während der Christopher-Street-Day-Parade, die nach Angaben der Polizei größtenteils friedlich verlief, kam es immer wieder

Im August gab es bereits Störungen beim ersten Christopher Street Day in Weißenfels im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Diese Störungen wurden mutmaßlich von Rechtsextremen verursacht, die auch den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Der Staatsschutz hat Ermittlungen eingeleitet.

Der Christopher Street Day (CSD) in Halle zog am Samstag Tausende von Menschen an, die sich für die Rechte von queeren Menschen einsetzten. Die Polizei sprach von etwa 2800 Teilnehmern, während die Veranstalter von einer deutlich höheren Zahl von 4000 Teilnehmern sprachen. *ntv.de