Von AfD bis Jens Riewa: Die Top 10 des Jahres

Platz 10: Harrison Butker: Der Mann, der sich selbst ins Abseits schoss

Es gibt Geschichten, die kann nicht einmal beste Satire erfinden. Kansas City Chiefs-Kicker Harrison Butker, bekannt für homophobe Tiraden und das Bevorzugen von Frauen als „Hausfrauen und Mütter“, hat sich selbst ins Knie geschossen – wortwörtlich! Eine Verletzung zwingt ihn zu einer Pause von 3 bis 4 Wochen. Das Netz? Jubelt.

× Erweitern Foto: Chris Unger / Getty Images / AFP Harrison Butker

➡️ zum Artikel

Top 9: Bekennend heterosexuell: Jens Riewa

× Erweitern Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons) Jens Zimmer frei - der Abschied: Jens Riewa, bekennender Heterosexueller und Guido Maria Kretschmer, offen Schwuler, machen auf dem roten Teppich ein Selfie mit Hilfe eines Selfiesticks. Foto: Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, Link

Bevor wir in die Causa des Tagesschau-Sprechers Jens Riewa und dessen Umgang mit Gerüchten über seine sexuelle Orientierung einsteigen, wollen wir kurz innehalten: Wir schreiben das Jahr 2017 und gerade wurde die Ehe für Homosexuelle geöffnet.

➡️ zum Artikel

Top 8: Letzte Minute: Frankreich und Deutschland unterstützen EU-Klage

× Erweitern Foto: Ludovic Marin / AFP BELGIUM-EU-POLITICS-SUMMIT UN-Generalsekretär António Guterres (Mitte), Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen (Rechts) und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban beim EU-Gipfel in Brüssel am 23. März 2023

Deutschland und Frankreich unterstützen eine EU-Klage gegen Ungarn wegen der Diskriminierung sexueller Minderheiten. Aus Berliner Regierungskreisen hieß es am Freitag, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron entschieden, dem Verfahren von Seiten der EU-Kommission gemeinsam beizutreten. Dabei geht es um ein ungarisches Gesetz, das „Werbung“ für Homo- oder Transsexualität verbietet. Die Mitgliedsländer hatten bis vergangene Woche Zeit, sich dem Vorgehen anzuschließen.

➡️ zum Artikel

Top 7: Australischer TV-Moderator und Partner ermordet aufgefunden

× Erweitern Foto: Instagram/ @jessebairddd Jesse Baird (links) und Luke Davies (rechts)

Die Entdeckung der Leichen des vermissten australischen TV-Moderators Jesse Baird und seines Partners Luke Davies hat die Nation erschüttert. Die Polizei fand die Körper in einer ländlichen Gegend außerhalb von Sydney, nachdem sie Hinweise von einem Polizisten erhalten hatte, der des Mordes an ihnen beschuldigt wird. Der tragische Fund bedeutet das Ende einer intensiven, fast einwöchigen Suche nach den beiden Vermissten.

➡️ zum Artikel

Top 6: Warum haben Heteros Sex mit anderen Männern?

Oder: Warum identifizieren sich Männer, die Sex mit anderen Männern haben, noch immer als heterosexuell? Ein Soziologieprofessor aus Kanada will nun Antworten darauf gefunden haben. In seinem Buch „Still Straight: Sexual Flexibility Among White Men in Rural America“ („Immer noch hetero: Sexuelle Flexibilität unter weißen Männern im ländlichen Amerika“) erforscht Tony Silva das heimliche Sexleben von Männern, die sexuelle Beziehungen oder sogar Liebesverhältnisse mit anderen Männern haben, sich aber weiterhin als heterosexuell identifizieren

➡️ zum Artikel

Top 5: Karnevalssensation in Köln: Schwules Dreigestirn!

× Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP COLOGNE-CARNIVAL/PROCLAMATION Proklamation des Dreigestirns der Session im Januar 2024: Prinz Sascha

Prinz René I. (René Klöver), Bauer Michael (Michael Samm) und Jungfrau Marlis (Hendrik Ermen) – diese drei Namen werden in die Geschichte eingehen. Denn hinter diesen stolzen Titeln stecken traditionell Menschen, die die Traditionen des Karnevals mustergültig verkörpern. Das Dreigestirn zu stellen, eine Ehre, die nur den Allerbesten zuteilwird. In der nächsten Session ist das für die Karnevalsgesellschaft Stattgarde Colonia Ahoj Realität.

➡️ zum Artikel

Top 4: Starker Anstieg von Hassgewalt in Mexiko

× Erweitern Foto: Luis Barron / Eyepix / NurPhoto /AFP CSD Mexico City 2022

Obwohl Mexiko in Mittelamerika führend ist, was die gesetzliche Anerkennung von LGBTIQ* angeht, steht es an zweiter Stelle in Lateinamerika, was die Zahl der gemeldeten Hassverbrechen angeht.

➡️ zum Artikel

Top 3: Stipendium: San Francisco ernennt ersten Drag-Botschafter

× Erweitern Foto: @rachel.z.photography Hair @laundratyme Bridge: Joseph Strauss D’Arcy Drollinger

Der US-Schauspieler und Künstler D’Arcy Drollinger ist zum ersten Drag-Botschafter der Stadt San Francisco ernannt worden.

➡️ zum Artikel

Top 2: Coming-out: Ralf Schumacher teilt das schönste Geheimnis seines Lebens!

Mit einem berührenden Post überrascht Ralf Schumacher die Welt: Der frühere Formel-1-Pilot outet sich als nicht-heterosexuell und präsentiert stolz seinen Partner. Eine Liebesgeschichte, die Herzen rührt!

➡️ zum Artikel

Top 1: Umfragehammer: Rechtsruck in der schwulen Szene

× Erweitern Foto: Max Slovencik / APA / AFP AUSTRIA-GERMANY-EU-POLITICS-PARTIES-AFD-FPOE Maximilian Krah, Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl 2024

Riesen Überraschung bei einer von der männer* Redaktion in Auftrag gegebenen Umfrage zur Europawahl. Rund 10.000 Nutzer der Datingplattform ROMEO nahmen teil und wählten die AfD auf den ersten Platz.

➡️ zum Artikel