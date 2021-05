we drive proud meets Pride Live

Das Volkswagen LGBTIQ* & friends Netzwerk We Drive Proud zeigt im Pride Live Stream am 16.5. viele spanende Gesichter und interessante Persönlichkeiten.

Ein Aufruf der Gruppe zum Einsenden von Videos und Bildern hat konzernweit und in vielen Ländern zu großer Resonanz geführt. Mitarbeitende berichten in selbstgedrehten Videos aus dem Home Office über ihre Coming-out-Erfahrungen am Arbeitsplatz, wobei sehr persönliche und emotionale kleine Filme entstanden sind. Alle Statements und Geschichten seht ihr im Pride Live Stream 2021 und hier: