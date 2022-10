Wenn Queer*feindlichkeit krank macht

Eine bundesweite Studie der Frankfurt University of Applied Science UAS belegt, was viele schon ahnten: Queer*feindlichkeit kann bei den Betroffenen gesundheitliche, vor allem psychische Probleme verursachen. Insbesondere das Suizidrisiko ist besonders hoch.

Wissenschaftliche Untersuchungen zur Lebensrealität von queeren Menschen sind insbesondere in Deutschland rar gesät. Das Forschungsprojekt „Wie geht‘s euch?“ der Frankfurt UAS unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan Timmermanns und Prof. Heino Stöver untersuchte daher im vergangenen Jahr das körperliche und psychische Wohlbefinden von LSBTIQ*.

Interviewt wurden bundesweit 8.700 Personen und die Ergebnisse zeigen eindeutige Tendenzen: Das Coming-out erfolgt heute viel früher als bei den Generationen zuvor – in der Regel zwischen dem 11. und 16. Lebensjahr. Diskriminierung in der Öffentlichkeit erleben dabei mehr als die Hälfte der befragten Personen, gut ein Drittel kann von Gewalterfahrung berichten, vor allem gender*diverse, pansexuelle, inter* oder trans* Personen.

Besonders belastend wird außerdem Diskriminierung innerhalb der queeren Community empfunden – gerade die Community symbolisiert für viele eine Ressource, die es ermöglicht, trotz aller Widrigkeiten ein überwiegend gutes und zufriedenes Leben zu führen, so Timmermanns. Diskriminierungserfahrungen und queernegative Einstellungen verursachen den sogenannten „Minderheitenstress“, der das Risiko von psychischen Erkrankungen, Substanzkonsum sowie Suizid steigert.

„Insbesondere in Bezug auf eine Suizidgefährdung der an dieser Studie teilnehmenden Personen konnte belegt werden, dass diese fast sechs Mal höher lag als in der Gesamtbevölkerung“, erläutert Timmermanns. „Bei trans* uns gender*diversen Personen war der Faktor sogar um das Zehnfache erhöht“. Dies bestätige vorherige Untersuchungsergebnisse aus Nordamerika und Australien.

Gleichzeitig gibt Timmermanns zu bedenken: Die Umfrage sei trotz der hohen Zahl an Befragten nicht als repräsentativ zu sehen, da die Teilnahme freiwillig erfolgte; außerdem habe das Gros der Teilnehmenden einen mittleren oder hohen sozialökonomischen Status, daher müsse davon ausgegangen werden, dass das tatsächliche Ausmaß der Suizidgefährdung von LSBTIQ* in Deutschland noch höher sei.

Auf dieser Basis sollten Beratungs- und Unterstützungsangebote für LSBTIQ* weiter ausgebaut und verbessert werden. In diesem Zusammenhang verweist Timmermanns auch auf ein weiteres Ergebnis der Studie: „Die vorgegebenen Bezeichnungen reichen vielen Menschen nicht aus, um ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität zu beschrieben; infolgedessen vermutet Timmermanns eine Aufweichung der in der Sexualwissenschaft etablierten Kategorien sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.

Das Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention FRANS, das 2014 auf Initiative des Gesundheitsamts der Stadt Frankfurt am Main gegründet wurde, ist ein Zusammenschluss von 75 Institutionen und Organisationen, die eine Verringerung von Suiziden und Suizidversuchen in Frankfurt erreichen möchte.

Jedes Jahr sterben in Frankfurt rund 90 Menschen an Suizid, bundesweit etwa 9.000 Menschen. Mehrheitlich liegen die Ursachen in einer Beeinträchtigung durch psychische Erkrankungen. Die Zahl der Suizidversuche liegt noch höher – in Frankfurt zum Beispiel schätzungsweise bei rund 1.800.