Werde ein #nochvielvordenker!

Wir suchen dich! Gemeinsam mit dir möchten wir neue Ideen rund um das Thema Leben mit HIV auf den Weg bringen. Lebst du selbst oder dein*e Partner*in mit HIV? Dann melde dich gerne bei uns! #nochvielvor ist eine Kampagne, die sich für ein aktives und positives Leben mit HIV engagiert. Das Leben ist schön - mit oder trotz HIV. Das Herz der Kampagne ist die Website www.nochvielvor.de, mit Infos zu HIV-Diagnose über die Behandlung bis hin zu Tipps für das Arztgespräch, zu Partnerschaft, Sex, Sport und Ernährung.

Wir suchen Menschen, die mitreden wollen

Das #nochvielvordenker-Team wird sich aus einer vielfältigen Mischung von Menschen zusammensetzen, die ganz unterschiedlich mit HIV leben und ihre eigenen Geschichten und Perspektiven mitbringen. Wir möchten die #nvv Kampagne und die Aktivitäten von Gilead im Bereich HIV noch bunter und noch mehr auf eure Bedürfnisse ausgerichtet gestalten. Gemeinsam haben wir in Zukunft #nochvielvor!

Deine Meinung ist gefragt

Unser kleines, ausgewähltes #nochvielvordenker-Team trifft sich in regelmäßigen Abständen virtuell und tauscht sich über neue Themen, Ideen und Aktivitäten der #nochvielvor-Kampagne aus (wir besprechen keine medizinischen Produkte oder Therapien). Die Zusammenarbeit kann auch per E-Mail stattfinden und ist zunächst bis Ende des Jahres geplant. Du hast gemeinsam mit anderen ausgewählten Mitgliedern die Möglichkeit, unsere Kampagne für ein aktives und erfülltes Leben mit HIV mitzugestalten. Außerdem kannst du hinter den Kulissen dein Feedback geben und mit deiner Erfahrung zeigen, wie vielfältig Menschen mit HIV leben und was sie beschäftigt. Außerdem freuen wir uns über Vorschläge zur Umsetzung von Themen und Aktionen.

Du möchtest dabei sein?

Schicke einfach eine E-Mail mit ein paar weiteren Infos zu dir an nochvielvor@gilead.com. Wir suchen eine bunte Mischung an Teilnehmer*innen verschiedenen Alters, Geschlechts und Hintergrunds. Im nächsten Schritt nehmen wir mit dir Kontakt auf und freuen uns, dich in einem Videocall besser kennenzulernen. Sei dabei!