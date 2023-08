„World LGBTQ+ Tourism Day“: Starke Unterstützung!

Am 10. August ist „World LGBTQ+ Tourism Day“. Und obwohl der Awarness-Aktionstag für die Bedeutung von LGBTIQ*-Tourismus erst 2020 ins Leben gerufen wurde, betont in diesem Jahr schon der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) in einer eigenen Pressemitteilung seine Unterstützung.

Seit 2020 wird am 10. August jeden Jahres der „Welttag des LGBTQ+ Tourismus“ gefeiert. Ziel dieses Tages ist es, weltweit auf die Bedeutung des LGBTIQ+ Tourismus hinzuweisen – seine soziokulturellen und politischen Aspekte, wirtschaftlichen Auswirkungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Ländern, die LGBTQ+ Touristen willkommen heißen.

Das Motto des „World LGBTQ+ Tourism Day“ 2023

Im Mittelpunkt der Aktivitäten zum „World LGBTQ+ Tourism Day“ steht das diesjährige Motto:

„Entdecken, Teilen und Fürsorgen: LGBTIQ* Tourismus für nachhaltigen Wohlstand“

Es soll die Möglichkeit eröffnen, darüber nachzudenken, wie wir Tourismus so gestalten, dass alle Individuen und der Planet gleichermaßen priorisiert wird und der Sektor nachhaltiger, inklusiver und widerstandsfähiger organisiert wird. Selbst heutzutage ist Homosexualität immer noch in einem von drei Ländern teilweise kriminalisiert. Darauf wollen die Tourismusbeteiligten der Länder, die LGBTIQ* willkommen heißen, medienwirksam hinweisen und so zu einem breiteren Bewusstsein beitragen.

Spitzenverband bezieht Stellung

× Erweitern Sven Liebert, BTW-Generalsekretär

Für Deutschlands Tourismusbranche, die unter anderem im Rahmen der ITB seit Jahren wachsende Aufmerksamkeit für reisende Queers erfährt, erklärte der Generalsekretär des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) Sven Liebert: