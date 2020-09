10 Jahre Rogate-Kloster

× Erweitern Foto: rogatekloster.de Rogate-Kloster War schon zu Gast: Klaus Lederer

2020 wäre ein Jahr wie jedes andere gewesen. Ein Jahr voller Feste, Konsum, Reisen und Umweltzerstörung. Aber auch ein Jahr voller wichtiger queerer Veranstaltungen, die für queere Sichtbarkeit in einer radikaler werdenden Welt sorgen. Dann kam die Corona-Pandemie und die Welt stand mehr und mehr still.

Was der Natur teils durchaus nützte – das Bild des Delfins im klaren Wasser Venedigs ging um die Welt –, wird für die Szene aber zur Belastungsprobe. Denn das queere Leben spielt sich in großen Teilen in geschlossenen Räumen ab, die Safe Places der Szene sind die Klubs und Bars. Und die sind, so sie über keinen Außenbereich verfügen, geschlossen. Existenzen und Freiräume sind bedroht. Auch die großen CSD-Paraden und Pride-Demonstrationen fielen dieses Jahr meist aus: Zu hoch erschien das Risiko Hunderttausender beim Tanz für Gleichberechtigung. Auch das international gemochte und in Berlin so wichtige Lesbisch-schwule Stadtfest in Schöneberg musste pausieren. Und mit ihm der Eröffnungsgottesdienst des Rogate-Klosters, es wäre der zehnte Gottesdienst gewesen, ein wichtiges Signal aus der Kirche heraus in die Welt für Toleranz, Nächstenliebe und Gleichberechtigung.

Eine geistliche Gemeinschaft, die die Verschiedenheit der sexuellen Identitäten feiert und für sie eintritt. Denn auch Schwule, Lesben, Trans* und alle Arten Queers suchen nach dem Sinn im Leben und dem Anfang allen Lebens. Das war und ist umstritten, auch innerhalb der Community, gehört aber zum Leben in Vielfalt und kann ein wichtiger Grund sein, den Nächsten und die Natur, Gottes Schöpfung, zu achten.

Ein wichtiger queerer Beitrag!

Ich freue mich über die Vielfalt im Leben und im Glauben, ich freue mich auf den Eröffnungsgottesdienst 2021 zum Lesbisch-schwulen Stadtfest im Juli nächsten Jahres.

27.9., Zehn Jahre Rogate-Kloster: ökumenische Eucharistie zum St. Michaelisfest und zum Monat der Diakonie, Zwölf-Apostel-Kirche, Berlin, 10 Uhr