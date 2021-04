Nach homophobem Interview: Hertha BSC schmeißt Trainer Petry raus

Zsolt Petry, Torwarttrainer von Hertha BSC, polarisiert mit Aussagen zu Homosexualität und Migration. Hertha BSC hat nach einem Gespräch mit dem 54-jährigen Ungarn die Konsequenzen gezogen, der bittet zumindest bei Migrant*innen um Verzeihung.

In einem Interview mit der ungarischen Tageszeitung Magyar Nemzet ließ Torwarttrainer Zsolt Petry von Hertha BSC tief blicken, wie es um seine politische und menschliche Überzeugung hinsichtlich Homosexualität und Multikulturalität bestellt ist.

Petry, der selbst ungarischer Staatsbürger ist, kritisierte im Interview, das am 5. April erschien, den Torhüter von RB Leipzig Péter Gulácsi. Er könne nicht nachvollziehen, was seinen Landsmann Gulácsi dazu bewogen habe,

„sich für Homosexuelle, Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identitäten einzusetzen“,

sagte Petry im Interview. Es sei

„völlig unnötig, Feinde mit einer einzigen politischen Manifestation zu gewinnen, insbesondere nicht für einen Torhüter der europäischen Klasse“.

Péter Gulácsi hatte sich im Februar gegen Homophobie und für Regenbogenfamilien positioniert. Auf Facebook kritisierte Gulácsi, dass homosexuellen Paare in seinem Heimatland Ungarn keine Kinder adoptieren dürfen.

× Familie ist Familie - das sollte keine Frage sein! Da ich seit mehr als 14 Jahren im Ausland lebe, habe ich sowohl im Privatleben als auch im Profisport viele verschiedene Menschen kennengelernt, sei es aufgrund ihrer Nationalität, Kultur, Religion, Lebensphilosophie oder was auch immer. Je mehr Zeit man im Ausland oder unter anderen Menschen verbringt, desto mehr erkennt man, dass das Nichtgleichsein die Welt nur bunter macht und dass das Wichtigste Liebe, Akzeptanz und Toleranz für andere ist. Alle Menschen haben das Recht auf Gleichheit. Genauso wie jedes Kind das Recht hat, in einer glücklichen Familie aufzuwachsen, egal, wie viele Menschen welchen Geschlechts, welcher Hautfarbe, welcher Religion diese Familie bilden. Ich stehe für Regenbogenfamilien! Sprechen wir uns gegen Hass aus, seien wir akzeptierender und offener! #💜❤️🧡💛💚

Meinungsäußerung sei zwar moralisch nicht angreifbar, so Petry, aber Gulácsi solle sich als Athlet „auf den Fußball konzentrieren und keine Position zu öffentlichen, sozialpolitischen Themen formulieren“. Es sei eben eines der gravierendsten Probleme der Zeit, dass die Qualität des Ausdrucks so deutlich zurückgegangen sei.

„Wir, die Vertreter der nationalen Seite, erwarten von der anderen Seite, dass sie auf unsere Position hört. Die Mehrheit der ungarischen Gesellschaft stimmt der liberalen Meinung von Péter Gulácsi zu Regenbogenfamilien nicht zu“, so Petry.

× "Wir, die Vertreter der nationalen Seite, erwarten von der anderen Seite, dass sie auf unsere Position hört. Die Mehrheit der ungarischen Gesellschaft stimmt der liberalen Meinung von Péter Gulácsi zu Regenbogenfamilien nicht zu", so #Petry. pic.twitter.com/at6mskFzRC — Marc Schwitzky (@junger_herr_) 5. April 2021

Stramm nationalistisch gegen Migration

Etwas später ließ sich Zsolt Petry dann selbst zu einigen sozialpolitischen Aussagen hinreißen. Mit dem Kurs von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán gegen Migration erklärte er sich mehr als einverstanden, er vertrete selbst eine konservative Linie und könne deshalb gar nicht verstehen, „wie Europa moralisch so tief sinken konnte wie jetzt“. „Europa ist ein christlicher Kontinent, ich sehe den moralischen Niedergang nicht gerne, der den Kontinent niederfegt“, fuhr Petry fort, man solle in Europa wieder „nach den nationalen Werten leben, die wir über viele Jahre hinweg gelernt haben“.

„Die Liberalen vergrößern den Dissens: Wer nicht glaubt, dass Migration gut ist, weil Europa von Kriminellen überrannt wird, wird schon als Rassist gebrandmarkt. Das ist nicht akzeptabel, die Meinung des anderen wird weniger toleriert, besonders wenn er eine konservative Meinung vertritt.“

× #Hertha-Torwarttrainer Zsolt #Petry hat in einem Interview mit der ungarischen Zeitung "Magyar Nemzet" Aussagen getätigt, die mMn nicht mit den Werten von @HerthaBSC vereinbar sind. "Die Einwanderungspolitik ist für mich Ausdruck des moralischen Niedergangs."



Thread. #HaHoHe pic.twitter.com/Kszo1vwQ50 — Marc Schwitzky (@junger_herr_) April 5, 2021

Hertha BSC seit Jahren für Vielfalt und Diversity

Petrys Aussagen passen so gar nicht in das Bild, das sein Arbeitgeber Hertha verkörpern möchte. Hertha steht nämlich für Weltoffenheit – jedes Jahr zur Pride Week weht vor dem Fanshop an der Geschäftsstelle eine Regenbogenfahne.

Auch für Vielfalt und Fortschritt im Fußball macht sich der Club schon lange stark. Im vergangenen Jahr beteiligte sich Hertha im Rahmen des Global Prides als Erstunterstützer des Sport Pride 2020. Paul Keuter, Fußballfunktionär und seit Januar 2016 Mitglied der Geschäftsleitung bei Hertha BSC, sagte damals:

„Wir sind uns bewusst, dass Homo- und Transphobie in der Gesellschaft, im Sport und speziell im Fußball leider immer noch ein großes Problem darstellen. […] Deswegen werden wir nicht müde, jegliche Art der Diskriminierung weiter zu bekämpfen und setzen uns immer und immer wieder für die Vielfalt unserer Gesellschaft ein.“

Entsprechend viel Kritik erntete Zsolt Petry von Hertha-Fans. In den sozialen Medien forderten viele seinen Rücktritt. Von der Magyar Nemzet kam zwischenzeitlich eine Art Richtigstellung:

„Zsolt Petry bat unsere Redaktion, seine Position zu bestimmten Themen differenzierter auszudrücken, da die Gedanken, die er bei der Aushandlung des Textes für wichtig hielt, im Interview mit ihm nicht berücksichtigt wurden. Der Torhüter der ehemaligen Nationalmannschaft, Hertha, betont, dass er die Meinung von Péter Gulácsi maximal respektiert. Er hält es auch für wichtig festzustellen, dass er Regenbogenfamilien nicht diskriminiert hat. Von nun an möchte er sich auf seine Aufgabe konzentrieren, damit er seine Arbeit bei Hertha so gut und zufriedenstellend wie möglich erledigen kann.“

Hertha reagiert drastisch

× Erweitern Die Website der Hertha BSC startet mit dieser Ansicht – ein deutliches Zeichen für den Stellenwert von Antidiskriminierungsarbeit des Vereins

Der Verein ließ am Wochenende mitteilen, er werde das Thema mit Petry zuerst intern besprechen. Das passierte nun und führte trotz blumiger Versicherung beider Seiten, dass im bisherigen Arbeitsverhältnis nie irgendwelche homophoben oder rassistischen Vorfälle zu verzeichnen waren, nicht zu einer Befriedung: Zsolt Petry muss sich mit sofortiger Wirkung eine neue Aufgabe suchen, auf die er sich konzentrieren kann. Er wurde von Hertha BSC fristlos freigestellt:

„Hertha BSC hat die Charta der Vielfalt unterschrieben und setzt sich als Verein aktiv für Werte wie Vielfalt und Toleranz ein, weil uns diese Werte wichtig sind. Dies findet sich in den Äußerungen von Zsolt Petry, die er als unser Mitarbeiter öffentlich getätigt hat, nicht wieder," heißt es in einer auf der Webseite des Vereins veröffentlichten Pressemitteilung. Hertha Boss Carsten Schmidt:

„Auch unter Würdigung von Übersetzungsfeinheiten und der Tatsache, dass einige Aussagen von Zsolt im Interview ohne Rücksprache vor der Veröffentlichung weggelassen wurden, mussten wir letztlich feststellen, dass die getätigten Äußerungen insgesamt nicht den Werten von Hertha BSC entsprechen. Wir danken Zsolt Petry für die geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Der nun arbeitssuchende Zsolt Petry äußert sich kleinlaut, aber zumindest gegenüber Queers und Regenbogenfamilien nicht wirklich überzeugend reumütig: