Frauenpower bei Pride@Facebook

Vor der Elbphilharmonie in Hamburg sprach Tina Kulow von Pride@Facebook bei Pride Live über Facebook Gruppen und warum diese in Zeiten der Pandemie wichtig für die LGBT+ Community sind.

Tina Kulow, die bei Facebook als Corporate Comms Director Central Europe tätig ist, erklärt, warum über 25 Millionen Menschen in Deutschland in Facebook Gruppen aktiv sind und was diese so besonders macht.

Außerdem erzählt Tina, ob Gruppen auf Facebook auch Safe Spaces für LGBT+ Menschen sein können und in welchen Gruppen sie selbst aktiv ist. Auch die lesbische Sichtbarkeit in der queeren Community ist Thema. Das ganze Interview seht ihr hier im Video: