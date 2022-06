Calvin Klein Pride: Is this love?

Maximale Abstraktion des Regenbogens oder eher Engagement in Pastelltönen für maximale Anpassung? Um seinen Pride zu zeigen, müsste Mann* und Frau* zum Beispiel gleich fünf Unterhosen tragen, wenn sie sich für den Klassiker entscheiden. Der #pinkwashing Check.

× Erweitern Foto: Screenshot calvinklein.de

Innovation

Die Produkte der Calvin Klein Pride Kollektion sind eher phantasielos und gehen über die Verwendung der Regenbogenfarben nicht hinaus. Im Gegenteil könnte man* unterstellen, der Regenbogen sei so gut versteckt dass er auf den meisten Entwürfen nicht erkennbar ist.

Authentizität

Das Thema Pride wird saisonal behandelt. Dabei werden über die Produkte hinaus Themen der aufgegriffen. Dieses Jahr handelt es sich um die „Wahlfamile“. Diese wird auch mit überaus ansprechenden Shootings umgesetzt und auf der eigenen Website veröffentlicht.

Partizipation

Calvin Klein unterstützt zwei Organisationen (Trevor Project und ILGA mit ungenannten Beträgen bei ihrer Arbeit. Queere Protagonisten aus aller Welt sind Bestandteil der Kampagne.

Kommunikation

Calvin Klein verläßt sich bei der Kommunikation seiner Inhalte ausschließlich auf eigene Kanäle und nutzt nicht die gewachsenen Strukturen der LGBT+ Medien.

Fazit

Der Pride Kollektion fehlt es an innovativen Ideen und einer kommunikativen Verankerung in den LGBT+ Medien. Eine solche würde die Protagonisten vernetzen und nicht zur Darstellern in einer perfekt inszenierten Fashionwelt machen.