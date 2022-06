So vielfältig wie ihr?

Fossil vermarktet unter diesem Sinnspruch seine limitierte Pride-Kollektion, die dazu auch noch im ganzen Juni Gutem helfen will. Reicht das für den grünen Daumen im #pinkwashing-Check?

× Erweitern Foto: Fossil

Innovation

Die Pride Kollektion von Fossil besteht in diesem Jahr nicht nur aus einer Uhr, sondern auch aus Schmuckanhängern und einer Geldbörse. Das Pride Thema wird damit auf mehreren Ebenen uns insbesondere bei der Geldbörse kreativ umgesetzt.

Authentizität

Die Kollektion ist ein saisonales Produkt und über ein ganzjähriges Engagement nichts bekannt.

Partizipation

Das Unternehmen garantiert aus den Einnahmen der Verkäufe in den USA eine Spende von mindestens 100.000 US$ an das Trevor Project, der weltweit größten Organisation für LGBTQ+ Jugendliche zur Suizidprävention und Unterstützung der psychischen Gesundheit. Darüberhinaus besteht eine etablierte Diversity-Arbeit im Unternehmen.

Kommunikation

Eine Kommunikation mit der LGBT+ Community ist nicht etabliert. Weder werden Persönlichkeiten der Szene eingebunden, noch mit Vereinen wie dem CSD oder existierenden Medien zusammengearbeitet.

Fazit

Die Pride Kollektion von Fossil repräsentiert ansprechende Produkte und dient gleichzeitig der Unterstützung eines wichtigen Projektes. Die Authentizität könnte deutlich erhöht werden, wenn Protagonisten der Community einbezogen würden.